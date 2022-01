Venstres gruppeformand forlader politik og bliver toplobbyist

KØBENHAVN:Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, stopper i politik for at blive direktør i DI Transport, der arbejder for at gøre Danmark til en af de førende lande, når det gælder transport og logistik.

Det skriver han på Facebook.

- Jeg har valgt at stoppe i politik. Dansk politik og Christiansborg har været mit liv i snart 15 år, og jeg har altid lovet mig selv, at jeg på et tidspunkt skulle prøve noget andet.

- Det tidspunkt er nu. Fra den 1. februar skal jeg nemlig være direktør i DI Transport, skriver han.

Dermed forlader endnu en profil Venstres folketingsgruppe i den igangværende valgperiode.

Stemmeslugerne Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Tommy Ahlers samt Britt Bager, Marcus Knuth og Kristian Jensen har af forskellige årsager efter folketingsvalget i 2019 forladt Venstre.

Den igangværende valgperiode begyndte med stor drama i Venstre med formandsopgøret mellem Løkke og Kristian Jensen. Det førte til, at Løkke gik af som formand, mens Kristian Jensen takkede af som næstformand.

Venstres nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen, takker Lauritzen for indsatsen. Blandt andet med at bringe ro i partiet, lyder det fra Ellemann-Jensen.

- Du ved, at jeg har sat utrolig stor pris på vores tætte og fortrolige samarbejde gennem tiden. Ikke mindst i din rolle som gruppeformand for Venstres Folketingsgruppe.

- Tak for dine råd og din sparring. Du har hjulpet mig, folketingsgruppen og Venstre med at komme godt igennem en svær tid. Vi er nu i god gænge og fokuserer på at udvikle og lave politik, som gør en forskel for danskerne, skriver Ellemann-Jensen på Facebook.

