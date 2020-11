Kulturministeriet: Grønt lys til håndbold-EM i Danmark

KØBENHAVN:Regeringen har givet grønt lys til, at EM i kvindehåndbold kan afholdes med Danmark som enlig vært.

Det bekræfter Kulturministeriet over for Ritzau.

- Til alle jer, der har knoklet for at stable EM i håndbold på benene, og alle der glæder sig til at følge med: Der er nu grønt lys til, at hele EM i håndbold kan afvikles på dansk jord, oplyser kulturminister Joy Mogensen (S) i et skriftligt citat til Ritzau.

Tidligere kunne Venstres idrætsordfører, Sten Knuth, fortælle det samme på Twitter.

- Fuldt EM i håndbold for kvinder afholdes i Danmark. Sådan, indleder Sten Knuth.

Han skriver, at det var sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der ringede og overbragte nyheden.

For en uge siden trak Norge sig som medvært på grund af landets coronarestriktioner, og siden har Danmark arbejdet på at afvikle turneringen som enlig vært.

Dansk Håndbold Forbund har været indstillet på denne løsning, men har længe måttet vente på grønt lys fra regeringen.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag besluttede DHF at fortsætte planlægningen af turneringen, selv om regeringen ikke havde godkendt planerne.

Det er nu en kendsgerning, og dermed kan turneringen løbe af stablen i Herning og Kolding.

Frederikshavn skulle oprindeligt også have været vært, men det lod sig ikke gøre på grund af nordjyske coronarestriktioner.

Det var også coronarestriktioner, der spændte ben for Norge. Oprindeligt var de norske værtsbyer Oslo, Stavanger og Trondheim. Først røg Stavanger som EM-vært, og siden opgav man overhovedet at huse EM i Norge.

EM skal afholdes fra 3. til 20. december.

Danmark lægger ud mod Slovenien 4. december. Desuden er Danmark i gruppe med Frankrig og Montenegro.

I alt deltager 16 nationer, og de bliver indkvarteret i bobler for at mindske risikoen for coronasmitte. Desuden bliver alle spillere og folk omkring holdene testet med jævne mellemrum.

