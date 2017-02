BRØNDERSLEV: Helsingør er placeret i den nederste del af point skalaen, så derfor var forventningen også at hjemmekampen skulle ende med tre point på kontoen til BFC Vendsyssel Hot Shots. Sejren blev på 11-5.

- Det kom også til at holde stik, men der var ikke samme gejst at spore hos spillerne, som i sidste lørdags hjemme kamp mod topholdet Benløse FC, der blev ikke kæmpet på samme måde og i nogle situationer fulgte man ikke aftalerne, hvilket resulterede i nogle lidt "nemme" mål til gæsterne, fortæller klubbens formand, Jeppe Bisgaard.

Træneren benyttede også muligheden for at få afprøvet lidt andre angrebsformationer, men det skal jo ikke ret gerne have indflydelse på holdets evne til at kæmpe om hver eneste bold, slutspillet nærmer sig med hastige skridt og i den forbindelse er der ingen nemme kampe.

- Når det er sagt er det altid svært at spille mod et hold hvor hele kæden står tilbage og forsvarer eget mål, og forsøger med nogle hurtige kontra løb, men det bliver ikke sidste gang i turnering og slutspillet vi ser det.

Kampen startede ellers planmæssigt, og da der var spillet 8 minutter af kampen, førte Brønderslev mandskabet med 3-0, ved første mål af Sune Reinert og to mål af Ronnie Schou, herefter reducerede Helsingør til 3-1 og man skulle helt hen til 19.26 før det lykkedes Rasmus Overgaard at bringe hjemmeholdet på 4-1 hvilket blev 1. periodes resultat.

I starten af 2. periode scorede begge hold inden for det første minut et mål hver, hjemmeholdet igen ved Rasmus Overgaard, så stillingen nu var 5-2, så gik der yderligere 7 minutter af kampen og igen, inden for ét minut scorede begge hold igen et mål hver, først Helsingør til 5-3 og 26 sekunder senere scorede Andreas Glad til stillingen 6-3, Herefter lykkedes det Helsingør yderligere at score 1 mål så resultater efter 2. periode, var 6-4, det betød at Helsingør vandt 2. periode med 2-3, hvilket var et godt udtryk for den seriøsitet Brønderslev holdet lagde for dagen i 2. periode.

- Der er ingen tvivl om at hjemmeholdets træner har talt med store bogstaver i pausen, det resulterede i to hurtige mål, først var det Niklas Knøsen og derefter Anders Tengnagel der bragte holdet i front med 8-4. Gæsterne reducerede herefter til 8-5 inden Brønderslev-holdet fik sat tingene på plads med yderligere 3 scoringer ved Andreas Glad, Jan Krejcicek og Niklas Knøsen til slutstillingen 11-5, en ok-sejr, men fremadrettet må spillerne godt tage lidt kynisme med ind på banen, lyder det fra Jeppe Bisgaard.

Næste opgave bliver allerede onsdag 1. marts, hvor holdet møder Frederikshavn Blackhawks, i Frederikshavn.

- I den kamp er det med at være med fra starten, ellers kan det unge Frederikshavner mandskab godt blive en ubehagelig overraskelse.

Dagens pointhøst blev Niklas Juul 0+4, Ronnie Schou 2+1, Rasmus Overgaard 2+1, Andreas Glad 2+1, Anders Tengnagel 1+2, Niklas Knøsen 2+0, Sune Reinert 1+1, Jan Krejcicek 1+0, Anton Madsen, 0+1.