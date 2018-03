Ventetiden på Skats hjemmeside er blevet kortere

Ventetiden på Skats hjemmeside er bragt ned lørdag aften. Omkring 35 minutter er ventetiden for at kunne tjekke sin årsopgørelse på hjemmesiden.

1,3 millioner danskere har indtil videre været inde og tjekke deres opgørelse - i formiddags var tallet 659.909. Det skriver Skat på det sociale medie Twitter.

Ifølge presseansvarlig hos Skat Rikke Madsen kører systemerne godt, og antallet af besøgende på hjemmesiden er nogenlunde som forventet.

- Lige nu der kører systemerne, som de skal, og det vil sige, at så lukker vi også lidt flere ind af gangen.

- Det betyder selvfølgelig, at ventetiden bliver kortere. Vi har også oplevet i de andre år, at ventetiden generelt bliver kortere, jo længere vi kommer ud på weekenden, siger hun.

Officielt er årsopgørelsen først klar på mandag. Men Skat har traditionen tro åbnet for, at borgerne flere dage inden den officielle åbning kan tjekke, om de skal have penge tilbage eller betale restskat.

Fredag aften meddelte Skat således, at der var åbent for, at 4,6 millioner skatteborgere kan tjekke deres opgørelse.

Weekenden bruger Skat til at sikre, at alt virker, som det skal og finjustere systemerne. Derfor har Skat også advaret om, at man kan opleve, at systemet kører ustabilt i weekenden.

Det stopper dog ikke danskerne i at klike sig ind på hjemmesiden for at se, om de skal have penge tilbage i Skat. Og det forventes, at flere millioner vil have besøgt hjemmesiden inden mandag morgen.

- Jeg kan sige, at sidste år nåede vi frem til mandag morgen at have 2,8 millioner logins på TastSelv, så det bliver noget i samme stil, vi forventer i år, siger Rikke Madsen.

Har man spørgsmål til sin opgørelse sidder Skats medarbejdere klar på telefonen, ligesom man kan stille spørgsmål på Twitter, Facebook og i en chatfunktion på Skats hjemmeside.

Årsopgørelsen for 2017 viser, om man skal have penge tilbage i Skat, eller om man har betalt for lidt i skat og dermed skal betale restskat.

Når man er logget ind, kan man også tjekke sine fradrag og lave ændringer.

/ritzau/