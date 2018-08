Ventilatorer sættes til salg til overpris i Sverige

Sommerens høje temperaturer har fået flere butikker til at melde udsolgt af kølende blæsere. Det samme gælder i Sverige, hvor private forsøger at sælge ventilatorer til overpris.

Det oplyser SVT.

En sælger på en hjemmeside skriver eksempelvis:

- Jeg er i besiddelse af den sidste ventilator i varehuset. Sælges nu til højeste bud! Det er en stor ventilator med fjernbetjening og hele molevitten.

Sælgeren kræver 1500 svenske kroner, selv om den blev købt til 179 kroner. En anden sælger har ifølge mediet sat en blæser til salg for 1500 svenske kroner, selv om den har været til salg for 50 svenske kroner.

SVT har snakket med en sælger, som kræver over 1000 svenske kroner for en bordblæser og gulvblæser, som i butikkerne ville koste nogle hundrede kroner.

- Eftersom efterspørgslen er så stor, gør det mig ingenting. Jeg tjener jo mine penge. Jeg sammenlignede med andre priser. Og det er ikke sådan, at jeg tvinger nogen til at købe dem, siger den mandlige sælger til mediet.

SVT skriver dog intet om, hvorvidt sælgerne også har held med at få solgt blæserne til de høje priser.

Selv om det måske kan virke urimeligt at udnytte varmen til at sælge blæsere til overpris, er det ikke ulovligt.

I Danmark har butikkerne også haft svært ved at følge med den store efterspørgsel på nedkøling.

Forleden fortalte Claus Petersen, direktør i byggemarkedskæden Jem & Fix, at det er svært at få varer nok hjem.

- Hele branchen er løbet tør for alt, der har med sommer at gøre, ventilation, aircondition-anlæg og sommerlegetøj som vandpistoler og pools. Vi kan ikke bare trylle varerne frem, for de bliver ofte produceret i Kina og i Østen generelt, sagde direktøren til Bornholms Tidende.

På den danske handelsside dba.dk ser det dog umiddelbart ikke ud til, at der er blæsere eller ventilatorer til salg til overpris.

/ritzau/