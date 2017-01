USA: Det var ikke kun de mange fremmødte ved den amerikanske kongres i Washington, der fulgte med, da Donald Trump overtog posten som USA’s præsident.

Her er et overblik over, hvordan statsledere fra overalt i verden reagerede på indsættelsen:

Canada:

Canadas premierminister, Justin Trudeau, skriver på Twitter: "Jeg lykønsker Donald J. Trump med hans indsættelse som USA’s 45. præsident."

Israel:

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, skriver på Twitter: "Tillykke til min ven præsident Trump. Ser frem til at arbejde tæt sammen med dig for at gøre alliancen mellem Israel og USA stærkere end nogensinde."

Vatikanet:

Pave Frans siger ifølge nyhedsbureauet AFP:

- Må USA’s anseelse under dit lederskab frem for alt fortsætte med at blive målt på sin bekymring for de fattige, de udstødte og dem i nød, som ligesom Lazarus står foran vores dør.

Nato:

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, skriver på Twitter: "Tillykke med din indsættelse som præsident, Donald Trump. Jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med dig for at styrke Nato."

Indien:

Indiens premierminister, Narendra Modi, skriver på Twitter: "Ser frem til at arbejde med præsident Donald Trump for at forstærke båndene mellem Indien og USA og realisere vores samarbejdes fulde potentiale."

/ritzau/