Amerikansk jagerfly nedskyder ukendt objekt nær Alaska

Et amerikansk jagerfly har nedskudt et ukendt objekt nær delstaten Alaska.

Det kunne have været en trussel mod flytrafikken, oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters.

Objektet befandt sig i omkring 12 kilometers højde nær den nordøstlige del af Alaska tæt på grænsen til Canada ifølge Det Hvide Hus.

Hvorfor objektet er blevet skudt ned, eller hvad det består af, er på nuværende tidspunkt ikke klart.

Det amerikanske forsvarsministerium oplyser ifølge Reuters, at objektet blev skudt ned klokken 19.45 dansk tid.

- Det er uklart, hvem der ejede objektet, der blev skudt ned nær Alaska, siger John Kirby, talsmand for USA's nationale sikkerhedsråd, ifølge Reuters.

Objektet var ifølge John Kirby mindre end den kinesiske luftballon, der for nylig blev skudt ned.

Han betegner det ukendte objekt som værende på størrelse med "en lille bil".

Nedskydning skete ifølge det amerikanske forsvarsministerium med et kortdistance luft-til-luft missil af typen Sidewinder affyret fra et F-22 jagerfly.

Ifølge John Kirby blev USA først bekendt med objektets eksistens torsdag aften lokal tid.

Vragrester fra objektet kan ifølge John Kirby forventes at falde ned omkring Alaska.

Hændelsen kommer kort tid efter, at amerikanske jagerfly et andet sted var i aktion over USA's territorium.

Det var lørdag eftermiddag lokal tid, at jagerfly skød en kinesisk ballon ned over Atlanterhavet ud for det sydøstlige USA.

Forinden havde den i flere dage svævet over USA.

Det er USA's opfattelse, at ballonen var sendt af Kina for at spionere.

Kina selv hævder, at det var en civil vejrballon, som var blæst ud af kurs.

John Kirby siger ifølge Reuters, at han ikke er bekendt med, at USA sporer andre objekter over USA på nuværende tidspunkt.

Han oplyser samtidig, at han ikke er bekendt med, at USA skulle have nogen kontakt med Kina over det senest nedskudte objekt.

Den kinesiske luftballon kom ind i amerikansk luftrum 28. januar og var over Canada 30. januar, hvorefter den kom ind over USA igen.

Først da amerikansk militær vurderede, at det var forsvarligt, blev den skudt ned.

Mandag bekræftede styret i Beijing, at en anden luftballon, som er observeret over Sydamerika, ligeledes tilhører Kina.

/ritzau/Reuters