Bekymrede britiske ledere: Hele landet tænker på dronningen

Flere højtstående britiske politikere er bekymrede for dronning Elizabeth, der er syg og under lægers observation på slottet Balmoral.

Blandt dem er den nye britiske premierminister, Liz Truss.

- Hele landet er dybt bekymret over nyheden fra det britiske kongehus her til middag. Mine tanker - og hele det britiske folks tanker - er lige nu hos Hendes Majestæt Dronningen og familien, skriver hun på Twitter.

Truss mødte dronningen så sent som tirsdag. Her blev Truss anmodet om at danne regering ved et 30 minutter langt ceremonielt møde.

Dronningen havde kort forinden accepteret Boris Johnsons afskedsbegæring.

Den britiske oppositionsleder, Keir Starmer fra arbejderpartiet Labour, har torsdag også reageret på dronningens tilstand.

- Ligesom resten af landet er jeg dybt bekymret over nyheden fra kongehuset her til eftermiddag. Mine tanker er hos Hendes Majestæt Dronningen og hendes familie. Jeg tilslutter mig alle i hele Storbritannien, der håber på, at hun kommer sig, skriver Keir Starmer på Twitter.

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, har samme tanker:

- Vi er alle dybt bekymrede over meldingerne om Hendes Majestæts helbred. Mine tanker er lige nu hos dronningen og hele kongefamilien.

Den 96-årige britiske dronning har været syg flere gange det seneste år.

Dog virker reaktionen på torsdagens udmelding til at være mere alvorlig end ved tidligere tilfælde. Hele hendes familie er rejst til slottet Balmoral i Skotland for at være sammen med dronningen.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, kalder torsdag dronningen for "enestående". Det sker i Tyskland i forbindelse med et USA-ledet møde, hvor der skal koordineres militær støtte til Ukraine.

- Dronning Elizabeth har været statsoverhoved i Storbritannien, lige siden Churchill var premierminister. Hun har en enestående position i verden som monark, siger Stoltenberg til den norske avis VG.

- Hun imponerede alle med sin tilstedeværelse, sit engagement og sin viden om Nato, lyder det fra den norske generalsekretær.

