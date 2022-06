Boris Johnson vinder tillidsafstemning i sit eget parti

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vinder tillidsafstemningen i sit parti. 211 stemmer for og 148 imod.

Det betyder, at Boris Johnson fortsætter som britisk regeringschef.

Han skulle have mindst 180 af de 359 konservative parlamentsmedlemmer bag sig for at vinde afstemningen.

Det var den såkaldte 1922-komité, der udløste afstemningen. Denne komité består af de såkaldte backbenchers hos de konservative. De menige konservative parlamentarikere uden ministerposter eller ledende positioner.

Partiet har en regel om, at hvis 15 procent af medlemmerne af komitéen vil have en tillidsafstemning om partiets leder, så skal afstemningen holdes.

I det her tilfælde er det 54 ud af de 359 konservative medlemmer.

Resultatet af afstemningen freder Boris Johnson for en ny tillidsafstemning i komitéen i et år.

Det er imidlertid ikke givet, at han får politisk fred. Hans to forgængere Margaret Thatcher og Theresa May vandt begge tilsvarende afstemninger, men de endte alligevel med at gå af før tid.

Det var flere måneders kritik og skandaler i partiet, der førte til afstemningen.

Johnson har længe været i stærk modvind efter den såkaldte partygate-skandale.

Sagen handler om brud på coronaretningslinjer i forbindelse med fester i de britiske regeringskontorer. I slutningen af maj blev en rapport om sagen offentliggjort, og her blev ansvaret placeret hos landets øverste ledelse.

De omstridte fester fandt sted, mens resten af landet var lukket ned. På det tidspunkt var det ikke tilladt at samles flere end to mennesker.

Oppositionen har krævet, at Johnson går af på grund af sagen.

Premierministeren har undskyldt for det, han betegner som "fejl", men har blankt afvist at træde tilbage.

Politiet har i forbindelse med de forskellige fester udstedt over 120 bøder. Det er tidligere kommet frem, at premierministeren selv har fået en bøde for en fødselsdagsfest, der blev holdt i juni 2020.

Det har fået mange konservative politikere til at stille spørgsmål ved Johnsons evner til at lede Storbritannien.

Landet står samtidig over for en risiko for recession, stigende priser på brændstof og fødevarer samt strejkeramt rejsekaos i hovedstaden London, forklarer Reuters.

