Den norske kendishvalros Freya risikerer aflivning

Hvalrossen Freya, der denne sommer har vundet mange nordmænds hjerter, risikerer at blive aflivet.

Det er nærgående mennesker, der får det norske fiskeridirektorat til at overveje at aflive dyret. De frygter, at nogen kan komme til skade, og at hvalrossen ikke har det godt.

- Fiskeridirektoratets vurdering er, at offentlighedens uagtsomme adfærd og manglende efterlevelse af anbefalingerne fra myndighederne kan sætte liv og sundhed i fare, siger kommunikationsrådgiver i Fiskeridirektoratet Nadia Jdaini i en pressemeddelelse.

Fiskeridirektoratet er til stede i Oslofjorden, hvor Freya holder til i øjeblikket, for at følge med i situationen.

De er i dialog med politiet og dyrelæger for at diskutere nye tiltag.

- Vi undersøger nu yderligere tiltag, hvor aflivning kan være et af dem, siger Nadia Jdaini.

Hvalrossen Freya har de seneste måneder været i den østlige og vestlige del af Oslofjorden.

Hun blev først set i Kragerø 12. april i år og blev for alvor kendt et par måneder senere, hvor hun lagde sig til rette og slappede af i flere fritidsbåde.

Nadia Jdaini siger, at aflivning er den sidste udvej.

- Der skal være fare for liv og sundhed for mennesker og dyret. Situationen vurderes også ud fra et dyrevelfærdsperspektiv, siger hun.

- Vi ser, at der nu er manglende efterlevelse af anbefalingerne om at holde afstand. Vi vurderer, at situationen bærer mere præg af, at mennesker kan komme til skade.

Et andet tiltag, der overvejes, er at flytte Freya. Det vides dog ikke, hvor man i givet fald vil flytte hvalrossen hen.

Myndighederne har hele tiden anbefalet, at man skal holde sig væk fra hvalrossen for at undgå, at den bliver stresset.

Nadia Jdaini gentager opfordringen og siger, at der har været flere farlige situationen ved et badested i Bærum i denne uge.

- Vi har observeret, at folk kan finde på at kaste ting efter hende, siger hun.

Fiskeridirektoratet har også dokumentere, at folk bader med hvalrossen, og at de opsøger den i vandkanten med deres børn for at få taget billeder.

- Vi taler om store menneskemængder i alle aldre, som alle klart ikke efterlever de nuværende anbefalinger om at holde afstand.

- Det faktum, at hvalrossen er blevet en attraktion, gør, at der er større behov for yderligere tiltag. Vores største frygt er, at folk kommer til skade, siger hun.

