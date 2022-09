Dronning Elizabeth er syg - hele familien haster til hende

Den 96-årige britiske dronning Elizabeth er syg.

Det oplyser det britiske kongehus torsdag i en udtalelse.

Læger udtrykker samtidig bekymring for dronningens helbred og anbefaler, at hun holdes under lægers observation.

- Dronningen er i gode hænder på slottet Balmoral, skriver Kongehuset.

Slottet Balmoral ligger i det østlige Skotland.

Monarken måtte onsdag aflyse et videomøde med en række ministre, efter at hendes læger havde anbefalet, at hun holdt sig i ro.

Det britiske BBC er gået over til konstant dækning af dronningens helbred.

Dronningens familie er også hastet til slottet i Skotland.

Familiens reaktion er tilsyneladende mere alvorlig, end tidligere gange hvor dronningen også har haft problemer med helbredet.

Torsdag eftermiddag oplyser det britiske medie ITV, at alle dronningens fire børn er ankommet til Balmoral. Det er - fra ældste til yngste - prins Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward.

Også prins William er sammen med dronningen på Balmoral. Hans hustru, hertuginde Kate, er fortsat i London sammen med parrets børn.

Prins Harry og hertuginde Meghan er på vej fra London, siger en talsperson.

Dronning Elizabeth har været britisk dronning siden 1952. I juni i år markerede hun sine 70 år som dronning med fire dages national fejring.

Efter fejringen lød det fra dronningen:

- Jeg er blevet inspireret af den venlighed og glæde, som har været så tydelig de seneste dage. Jeg håber, at denne genfundne følelse af sammenhold vil blive mærket i mange år i fremtiden.

Den 96-årige dronning har været syg flere gange det seneste år.

I oktober sidste år blev dronningen rådet af læger til at holde sig i ro, efter at hun havde tilbragt en nat på hospitalet.

Det blev ikke meldt ud, hvad årsagen til hospitalsopholdet var.

/ritzau/Reuters