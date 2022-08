FBI-agenter ransager Donald Trumps hjem i Florida

Donald Trumps Mar-a-Lago-hjem i Palm Beach i Florida er blevet ransaget af FBI-agenter.

Det oplyser den tidligere præsident i en erklæring på sit eget sociale medie, Truth Social.

FBI har i lang tid efterforsket et dødeligt stormløb på den amerikanske Kongres i Washington D.C. den 6. januar 2021.

Det er uvist, om politiets ransagning af Mar-a-Lago hænger sammen med denne efterforskning.

- Det er mørke tider for vores land, hvor mit smukke hjem, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, lige nu belejres, ransages og besættes af en stor gruppe FBI-agenter. Dette er aldrig før sket for en præsident i USA, skriver Trump i udtalelsen natten til tirsdag dansk tid.

Den tidligere præsident skriver videre, at han har samarbejdet med alle relevante regeringsmyndigheder, og at ransagningen er "unødvendig og upassende".

Han kalder ransagningen for "et angreb fra de radikale, venstreorienterede demokrater, som for alt i verden ikke vil have, at jeg stiller op til præsidentvalget i 2024".

Trump var ifølge eget udsagn ikke varslet om ransagningen på forhånd.

- De brød endda ind i mit pengeskab!, skriver Trump, som samtidig spørger, hvad forskellen er på dette og Watergate.

Watergate-skandalen førte til den republikanske præsident Richard Nixons tilbagetræden i 1974 efter et indbrud i Det Demokratisk Partis nationale kontor i bygningen Watergate i Washington D.C.

- Nu sker det omvendt, at Demokraterne bryder ind i hjemmet til USA's 45. præsident, skriver Trump.

Donald Trump skriver i sin erklæring ingenting om årsagen til ransagningen.

Den 76-årige republikaner, der var præsident fra 2017 til 2021, har været sat i forbindelse med flere efterforskninger, herunder for økonomiske forhold.

Ifølge CNN har det amerikanske justitsministerium for tiden gang i to efterforskninger med forbindelse til Trump. Den ene drejer sig om angrebet på Kongressen i januar sidste år, mens den anden drejer sig om Trumps håndtering af tophemmelige dokumenter.

Sidstnævnte handler om flere kasser med dokumenter, som burde være overdraget til Nationalarkivet i USA, efter at Trump forlod Det Hvide Hus. Men i stedet tog Trump dokumenterne med sig til Florida.

En unavngiven kilde med kendskab til sagen fortæller til CNN, at ransagningen begyndte tidligt mandag morgen lokal tid. Betjente så ifølge kilden ud til at fokusere på det område af ejendommen, hvor Trumps kontorer ligger.

Donald Trump var ikke selv i Florida, da ransagningen blev gennemført.

Donald Trumps søn Eric Trump fortæller i et interview med tv-stationen Fox News, at ransagningen blev udført på baggrund af dokumenter, som Nationalarkivet ønsker udleveret.

I februar skrev Donald Trump i en erklæring ifølge Reuters, at det var korrekt, at han havde taget 15 kasser med dokumenter med hjem til sig selv.

I samme ombæring sagde han, at de efterfølgende var blevet udleveret til Nationalarkivet.

The Washington Post har tidligere skrevet, at de 15 flyttekasser var fulde af breve, notater og i nogle tilfælde fortrolige dokumenter, herunder breve til og fra Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Trumps håndtering af dokumenterne kan være i strid med den såkaldte Presidential Records Act. Den siger, at diverse former for kommunikation, der går til og fra præsidenten i embeds medfør, skal gemmes.

FBI's hovedkontor i Washington D.C. samt dets lokalkontor i Miami har begge afvist at kommentere oplysningerne om ransagningen, skriver Reuters.

