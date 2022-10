Dræbte og sårede ved eksplosioner i Kyiv og andre byer

Flere kraftige eksplosioner rystede tidligt mandag Ukraines hovedstad, Kyiv, hvor der blev meldt om dræbte og sårede. Kort tid efter kom der meldinger om eksplosioner i andre byer - i Lviv, i Ternopil og i Zjytomyr i vest - og i Dnipro i det centrale Ukraine.

- Der er meldinger om angreb i mange byer, hedder det i en pressemeddelelse fra det ukrainske præsidentkontor.

Præsident Volodymyr Zelenskyj siger, at der er døde og sårede efter flere af angrebene.

- De forsøger at tilintetgøre os og fjerne os fra Jordens overflade ... Tilintetgøre vort folk, mens de sover i deres hjem i Zaporizjzja. Dræbe mennesker på vej på arbejde i Dnipro og Kyiv, skriver Zelenskyj på det sociale medie Telegram.

- Luftalarmer fortsætter mange steder i Ukraine. Missiler slår ned. Desværre er der dræbte og sårede, siger den ukrainske præsident.

Han tilføjer, at angrebene er endnu et signal til den civiliserede verden om, at "det russiske spørgsmål må løses med magt."

Ifølge byens borgmester, Vitalij Klitsjko, skete eksplosionerne i Kyiv i bymidten.

Videoer på sociale medier viser sort røg fra flere områder i byen. En reporter fra AFP siger, at mange ambulancer kører mod områder, hvor eksplosionerne skete.

De første eksplosioner skete lidt efter klokken 8 lokal tid (lidt efter klokken 7 dansk tid).

Eksplosionerne i Ukraine sker efter, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har givet ukrainske specialstyrker skylden for den eksplosion, der lørdag morgen ramte den bro, som forbinder Krim-halvøen med Rusland.

- Der er ingen tvivl. Dette er en terrorhandling, der har til formål at ødelægge afgørende vigtig civil infrastruktur, sagde Putin i weekenden.

- Det var udtænkt, udført og beordret af de ukrainske specialstyrker, siger Putin i en video, der er offentliggjort af den russiske regering.

Den russiske præsident holdt søndag møde med Aleksander Bastrijkin, som er chef for Ruslands efterforskningskomité. Han præsenterede resultatet af den foreløbige undersøgelse for præsidenten.

/ritzau/Reuters