Herlige udsigter i Halland: Der er fine vandreture på den anden side af vandet

Duften af nyligt udsprungne hybenroser krydres med et stænk saltlugt fra havet.

Det er en finurlig kontrast sådan at vandre med en grøn mur af blade på sin ene side. Og et stille blåt farvand på den anden.

Og her er stille, ja faktisk er bølgernes sagte skvulpen sammen med grusets knasen under støvlerne de lyde, man hører her midt på Prins Bertils Stig.

Vi er taget til Halland for at nyde den svenske natur, og første stop på en to-dages miniferie er netop denne sti.

Kendt for at være en af områdets vandreperler er Prins Bertils Stig, en omkring 18 kilometer lang tur, som byder på lidt af hvert. Lige fra selve byen, da den begynder ved Halmstad Slot - der i øvrigt blev opført som lystslot til den danske Kong Christian IV tilbage omkring 1619 - og så ellers gennem smuk, svensk natur, som byder på strandvandringer, skov, klipper og både åbne vidder og mere tillukkede områder.

Prins Bertils Sti byder på meget varieret landskab. Lige fra det kystnære til tæt skov senere på ruten. Foto: Jakob Frey Ahrentzen

Egentlig meget godt klaret for en tur, man uden problemer kan gå på en dag.

Langs ruten er der opstillet masser af pæle med et blåt vandrelogo, og følger man pælene, kommer man sikkert frem til endestationen. Ser man ikke én efter at have gået en 300 meters penge, skal man lige vende om og genfinde ruten. Vi tog selv en skovtur, men eftersom det viste sig at være en ganske smuk skov, var det bare bonus.

Tillige er der i alt 33 informationstavler langs ruten, som fortæller om alt lige fra slottet over et gammelt stenbrud til en rododendronpark. Disse er både hyggelige og informative, og der skal klart lyde en anbefaling om at sætte god tid af til turen, så der er tid til dels et par afstikkere, dels at dvæle lidt ved de mange flotte udsigter, som stien byder på.

De 33 informationstavler langs ruten fortæller om alskens seværdigheder. Både historiske og nuværende. Foto: Jakob Frey Ahrentzen

Man behøver i øvrigt ikke gå hele ruten - det er let at hoppe på for eksempel halvvejs ved det gamle stenbrud og så nøjes med at gå enten syd om til slottet eller nordpå til rutens egentlig endemål.

Underlaget er skiftende, og du kommer til at gå på både asfalt, stenet underlag, grus, skovbund og sågar strandsand. Det kan uden problemer klares i almindelige kondisko, men ligger man inde med et par lette vandrestøvler, er de at foretrække.

Der er i øvrigt rigeligt med både toiletter og affaldsstativer langs ruten.

Fra den ende af stien, som slutter nordligt ved Möllegårds naturreservat, kan man gå et lille stykke længere og ankomme til World of Riccardos. Det beskrives som en lille italiensk oase med hjemmelavet is, antipasti, pizzaer og café.

Det lød jo ikke tosset efter en håndfuld timer på farten.

Tylösand er en af Sveriges mest kende badestrande og var en af de første, der blev certificeret med blåt flag. Det er stop 26 på ruten. Foto: Morten Mørch

Pizza fra Sicilien

Vi blev taget godt imod af et meget venligt personale, og de hyggelige omgivelser i den tidligere ko- og hestestald, hvor der nu er café i norditaliensk stil, indbød helt klart til både pizza og en is.

Selvom det i og for sig ligger et stykke fra byen, så var der mange lokale til stede en vanlig tirsdag eftermiddag. Det måtte jo være et godt tegn.

Indenfor hos Riccardos, hvor mange lokaler valfarter til for at smage de berømmede is. Foto: Jakob Frey Ahrentzen

Menuen bød på ægte italiensk pizza. Bagt af Umberto fra Sicilien, og det var da også rigtig lækre pizzaer, han kreerede. Alle råvarer er hentet fra hjemlandet, og de var både sprøde, smagfulde og ganske store. Vi blev nervøse for, om der nu også var plads til den berømmede is.

Det var der heldigvis, og selvom vi i sagens natur ikke kunne overkomme at smage alle de forskellige slags - og der er mange - så var dem, vi smagte, høj klasse. En særlig anbefaling skal dog gå til mandeludgaven.

Historiske bygninger

Tirsdag aften midt i Halmstad er nok ikke ugens store gå-i-byen-aften.

Vi var indlogeret på Hotel Mårtenson, som ligger lige ved et af byens torve. Lille Torv - med storebroderen Store Torv lige nærved.

Det er i gå-afstand til slottet, og langs boulevarden er der masser af spise- og drikkesteder, og de lokale fortalte da også, at det er her, det sner i weekenderne.

Død var byen nu ikke, og det kan varmt anbefales at tage en spadseretur langs åen Nissan - for at komme op og se Halmstad Slot.

Norre Port, som ligger lige bag hotellet, vi boede på. Blev opført på baggrund af Chr. IV's ønske om at forstærke de hallandske befæstninger. Foto: Morten Mørch

Anbefales kan også en tur gennem parken, som befinder sig lige bagved hotellet. På vej derind passerer man en interessant hvælving, nemlig en del af Halmstads gamle fæstningsværk, som stod færdigt i 1601. Byporten Norre Port er en af de få dele, der stadig står tilbage.

Vi spiste på hotellet og forsøgte os med tjenerens anbefaling af forret, som var en meget interessant blanding af nordisk og asiatisk. Noget lys fisk sammen med stærke saucer og eksotiske grøntsager, som egentlig passede rigtig fint sammen, om end det var en anelse stærkt. Derefter en mør og lækker entrecote, og så var de tabte kalorier fra dagens gåtur nok genindtaget.

En udsigt som er værd at klatre for

Turens højdepunkt var for os - i mere end en forstand - da vi onsdag formiddag satte os i bilen, og kørte en times tid nordpå fra Halmstad.

Vi satte kursen mod Åkulla Bokskogar - et 5200 hektar stort skovområde med et utal af smukke søer og 12 etablerede vandreruter.

Turene i bøgeskovene er mærket rigtig fint op. Foto: Jakob Frey Ahrentzen

De fleste af dem hænger tæt sammen, så det er let at nappe flere på en dag. I alt er stierne små 70 kilometer, men vores tidsplan tilsagde, at vi kunne teste en enkelt.

Det blev nummer 11 "Skogsbostigen" som ligger midt i et naturreservat, og byder på et fantastisk udsigtspunkt fra Hiaklitten.

Rygraden i selve reservatet udgøres af seks bakketoppe, og man bestiger de fem af dem på denne sti.

Selve turen er ikke lang, kun omkring seks kilometer. Men der er megen op- og nedstigning, så den klassificeres som hård.

Derfor skal der med det samme lyde en anbefaling om gode vandrestøvler, da man til tider går på lidt udfordrende underlag, og det er fint at have god tid, så man kan holde pause - både for at komme sig efter en hård opfart, men også for at have tiden til at nyde naturen.

Når det så er sagt, så klarede vi to fint turen. Og vi render rundt med et BMI på henholdsvis 27 og 36.

Men vær stadig forberedt på en strabadserende omgang. En omgang, som især belønnes, når man når selve Hiaklitten, og kan nyde udsigten ud over skoven og en del søer.

Her kan man stå længe i sine egne tanker og nyde roen og det smukke vue. Foto: Morten Mørch

Jeg kunne snildt finde på at komme tilbage, og prøve nogle af de andre 11 stier i området.

Stier, som i øvrigt er rigtig godt opmærkede, så man skal være dygtig for at fare vild her.

Afslappende for alle

Efter en dejlig gåtur gik turen til Åkulla Outdoor Resort.

​Det ligger midt i bøgeskovene i Åkulla lige op ad Yasjön.

Stedet drives af en familie i tre generationer, og fælles for dem er blandt andet, at de går meget op i helse, sport og naturen.

Og så lægger de også meget vægt på gæstfrihed og praktiserer en bred fortolkning af den svenske allemandsret. Således er alle velkomne til at komme og bruge stedets udendørs faciliteter som eksempelvis borde, bænke og griller. Også selvom man ikke bor på selve resortet. Det er sgu meget god stil.

Anna er en ud af cirka 10 - alle i familie - som driver det hyggelige resort inde i Åkulla Bøgeskovene. Foto: Jakob Frey Ahrentzen

Der findes masser af forskellige muligheder for indkvartering, lige fra nyindrettede værelser med søudsigt over økonomirum til shelters. Ligeledes kan man som stor gruppe eller familie leje et helt hus, og der er campinghytter samt en varmestue med servicehus med bad/toilet. De to sidstnævnte er noget, alle er velkomne til at bruge. Også ikke-gæster.

Det lykkedes derfor meget godt med at være et socialt sted, hvor vi som gæster følte os meget velkomne. Og så er der mulighed for mange forskellige aktiviteter i den skønne natur rundt omkring.

Vi havde det held at slutte vores minitur af med at blive inviteret på prøvesmagning af sommerens grillbuffet, som blandt andet bød på pulled vildsvin.

Terrassen ud til søen. Her kan jeg godt forestille mig, at der bliver fyldt en sommeraften. Foto: Jakob Frey Ahrentzen

Se flere fotos fra Halland og omegn her.

Det Nordjyske Mediehus var inviteret til Halland af Atlantic Link og Visit Halland.