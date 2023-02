Italien udsteder tsunamivarsel efter tyrkisk jordskælv

Italien udsteder et varsel om en mulig tsunami som følge af et voldsomt jordskælv i Tyrkiet og beder folk ved kysten søge højere op.

Det skriver det italienske nyhedsbureau Ansa.

- Varslet indikerer, at det er muligt, at der er en alvorlig fare for folk, som befinder sig nær kysten, særligt i områder, som ligger lavt eller endda lavere end vandspejlet, skriver myndighederne ifølge Ansa.

- Selv en bølge på en halv meter kan skabe farlige oversvømmelser og meget stærk strøm.

Jordskælvet i Tyrkiet skete klokken 02.17. Det udløste en lang række efterskælv, som har fået adskillige bygninger i flere tyrkiske byer - men også i flere syriske byer - til at styrte sammen.

Flere end 100 mennesker er allerede mandag morgen meldt omkomne, og adskillige flere regnes stadig at være begravet i murbrokker.

Det italienske tsunamivarselscenter, CAT, skriver, at det løbende vurderer data fra italienske seismologer.

- Nødberedskabet i samarbejde med INGV, Ispra og SNPC (italienske myndigheder, red.) fortsætter med at oplyse om udviklinger i hændelsen, skriver Italiens beredskabsstyrelse i en pressemeddelelse.

Omkring klokken 05.00 er der langtfra overblik over situationen, men dødstallene stiger fortsat i både Tyrkiet og Syrien. Mindst 53 er døde i Tyrkiet, melder myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP, og tallet ventes at stige.

Også i Syrien er der døde. Mindst 42 er døde på tværs af tre regioner i Syrien ifølge statsmedier. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I flere provinser i Tyrkiet er der mange kollapsede bygninger. Det gælder både Osmaniye-provinsen, Diyarbakir-provinsen og Malatya-provinsen. I sidstnævnte er mindst 140 bygninger styrtet sammen, oplyser guvernør Hulusi Sahin ifølge nyhedsbureauet AP.

Jordskælvet ramte i en dybde af cirka 17,9 kilometer i nærheden af byerne Gaziantep og Osmaniye ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS). Det indtraf klokken 02.17 dansk tid.

/ritzau/