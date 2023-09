Ny EU-dom betyder fortsat pantfrie tyske dåser for danskere

EU-Domstolen har torsdag afvist en EU-afgørelse fra 2021, hvor Dansk Erhverv fik medhold i en klage over manglende pant på dåser, der sælges til Danmark i den tyske grænsehandel.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra EU-Domstolen i Luxembourg.

Dermed ender Dansk Erhverv med at tabe den langvarige sag mod EU-Kommissionen.

Erhvervsorganisationen har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening ført sagen.

I 2021 ved første instans fik organisationerne medhold i deres klage. Dommen blev dog anket af EU-Kommissionen.

Med dommen følger også, at Dansk Erhverv skal betale sagens omkostninger, også i første instans, hvor organisationen vandt.

I Tyskland er der i forvejen et fungerende pantsystem ligesom i Danmark. På en almindelig 33 centiliter dåse er der 0,25 cent pant på. Det svarer til 1,9 kroner.

Og de danske organisationer mener, at danske kunder bør betale den tyske pant.

Dansk Erhverv har tidligere sagt, at der er to sider af problematikken.

Det ene er konkurrenceaspektet, i form af at der går handel tabt hos danske butikker.

- Det andet, der er lige så vigtigt, det er miljøaspektet. Fordi de her dåser, der ikke bliver genanvendt, de havner i naturen, sagde branchedirektør for handel i Dansk Erhverv, Lotte Engbæk Larsen, inden den nye afgørelse faldt.

Forud for afgørelsen fortalte branchedirektøren, at den tyske stat tidligere har meldt ud, at der ingen undtagelsesmuligheder er for pantsystemet.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at størstedelen af de dåser, der bliver smidt i naturen, er tyske.

Hvert år holder de en affaldsindsamlingsdag, og her er op mod tre ud af fire opsamlede dåser uden pant, oplyser Dansk Erhverv.

EU-Kommissionen konkluderede tilbage i 2018, at dåsesalget uden pant til danske kunder ikke var ulovlig statsstøtte. Det var den afgørelse, Dansk Erhverv klagede over og fik medhold i 2021.

/ritzau/