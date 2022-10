Han skal lede Ruslands krig: "Brutal og korrupt"

De russiske styrker i Ukraine kan se frem til at få en både brutal og korrupt leder, når general Sergej Surovikin tiltræder sin nye rolle.

Sådan beskrives den hidtidige chef for landets luftvåben i en række vestlige medier.

Rusland har lørdag udpeget ham til at lede de russiske styrker, som kæmper i Ukraine. Det oplyste Ruslands forsvarsministerium tidligere.

New York Times henviser blandt andet til en beskrivelse fra det britiske forsvarsministerium, som kun er få måneder gammel.

- I over 30 år har Surovikins karriere været forfulgt af beskyldninger om korruption og brutalitet, lød det i juni.

Generalen har mange års kamperfaring fra de russiske krigsindsatser i Tadsjikistan og Tjetjenien i 1990'erne.

Han har også ledet Ruslands militære indsats i Syrien. Her gik Rusland ind i krigen i 2015 på præsident Bashar al-Assads side.

Efterfølgende blev han beskyldt for at bruge kontroversielle krigstaktikker, da han bombede soldater, som kæmpede imod den syriske regering. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Surovikin har også en broget historie i hjemlandet, der inkluderer to ophold i fængsel for angiveligt at sælge våben og for at lede en operation mod demonstranter i Moskva i 1991.

Ifølge The Guardian endte operationen i 1991 med at koste tre demonstranter i den russiske hovedstad livet.

Grigory Yudin, der er en russisk sociolog, skriver, at det er symbolsk, at den samme mand nu er ansvarlig for det russiske militær i Ukraine.

- Det er meget symbolsk, at Sergej Surovikin - den eneste officer, der beordrede at skyde på revolutionære i august i 1991 - nu er ansvarlig for denne sidste indsats for at genoprette Sovjetunionen, citerer The Guardian ham for at skrive.

Det er den tredje udnævnelse på højt niveau i det russiske militær inden for en uge. Ændringerne kommer, efter at den russiske hær i de seneste uger har lidt en række nederlag i Ukraine.

Her har ukrainske styrker generobret store landområder i det østlige Ukraine, som Rusland har kontrolleret i månedsvis.

Offentliggørelsen kommer også, efter at en eksplosion på Krim-broen til Rusland blev registreret tidligt lørdag morgen dansk tid.

