Prinsesse Märtha Louise repræsenterer ikke længere norsk kongehus

Norges prinsesse Märtha Louise repræsenterer ikke længere kongehuset officielt.

Det oplyser hun i en pressemeddelelse tirsdag.

Märtha Louise meddeler, at beslutningen er truffet sammen med hendes forældre, kong Harald og dronning Sonja, for at skabe ro om kongehuset.

- Efter en periode, hvor der er blevet rejst mange spørgsmål omkring min og min forlovedes rolle, har jeg bestemt mig for, at jeg nu ikke længere vil udføre officielle opgaver for kongehuset, skriver hun.

I juni i år forlovede Märtha Louise sig med amerikaneren Durek Verrett. Han er også kendt som shaman Durek.

Durek Verrett har i sit virke som åndemaner skabt sit eget brand.

Han har fremsat opsigtsvækkende og stærkt kontroversielle udtalelser, som har gjort ham og prinsessen upopulære i dele af befolkningen.

Shamanen har blandt andet tidligere påstået, at han kunne kurere kræft og forudse terrorhandlinger.

Det har til tider været et stormfuldt forhold.

Märtha Louise fik blandt andet kritik for at blande kommercielle interesser sammen med sin prinsessetitel i forbindelse med parrets fælles foredragsturné "The Princess and the Shaman".

Også i 2007 fik hun kritik for at blande rollerne som forretningskvinde og prinsesse. Det skete, da hun oprettede den såkaldte "engleskole" Astarte (senere Soulspring) sammen med veninden Elisabeth Nordeng.

I 2002 giftede Märtha Louise sig med forfatteren Ari Behn, som døde i 2020. Sammen fik de børnene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

I forbindelse med giftemålet opgav prinsessen i samråd med kong Harald retten til apanage og til titlen "Hendes Kongelige Højhed". Hun satsede i stedet på en karriere som kulturformidler.

Af meddelelsen fra det norske kongehus fremgår det, at kongen har bestemt, at Märtha Louise beholder sin titel som prinsesse.

Kongen og dronningen takker prinsessen for "den vigtige indsats, prinsessen har gjort gennem sit officielle virke i årtier".

Prinsessen er nummer fire i tronfølgen, selv om hun er den ældste af kong Harald og dronning Sonjas børn.

Det skyldes, at der kun var en mandlig arvefølge til den norske trone, da prinsessen blev født i 1971.

Derfor er det prinsessens lillebror, kronprins Haakon, der engang i fremtiden skal overtage tronen efter sin far.

