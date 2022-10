Rockpioneren Jerry Lee Lewis er død

Den amerikanske rocklegende Jerry Lee Lewis er død, 87 år. Det fremgår af hans hjemmeside.

Lewis døde af naturlige årsager i sit hjem i Mississippi fredag morgen med sin kone, Judith, ved sin side. Det oplyser hans agent ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Musikerens hjem ligger nord for countrymusikkens hovedstad, Memphis i Tennessee, hvorfra en stor del af hans karriere udsprang.

Jerry Lee Lewis brød igennem lydmuren i 1950'erne med nu legendariske hits som "Great Balls of Fire" og "Whole Lotta Shakin' Goin' On".

Jerry Lee Lewis, der fik tilnavnet "The Killer", var en vigtig pioner inden for rock'n'roll og tilskrives en stor del af æren for den udvikling, genren siden tog.

Han var både en ven af Elvis Presley og samtidig en rival i kampen om titlen som kongen af rock'n'roll.

- Du får den, sagde en tårevædet Elvis Presley i 1957, da Lewis fik det ene hit efter det andet på de amerikanske hitlister, og Elvis fik en indkaldelse til militærtjeneste.

Det skriver Rick Bragg, der har forfattet en biografi om Jerry Lee Lewis, på rockikonets officielle hjemmeside.

- Han var der i begyndelsen sammen med Elvis, Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Holly og alle de andre, skriver Bragg.

- Og han så dem forsvinde en efter en, til det kun var ham der alene skulle aflægge vidnesbyrd og synge om rock'n'rolls fødsel, lyder det videre.

Jerry Lee Lewis' karriere strakte sig over syv årtier.

Allerede som niårig fik han sit første klaver, efter at hans forældre havde taget pant i familiegården for at kunne købe instrumentet til ham, skriver Bragg.

I 1950'erne vakte han opmærksomhed med sin nyskabende og meget udtryksfulde måde at håndtere et klaver. Hans indflydelse kom blandt andet fra sorte musikere og præster.

Ud over en fandenivoldsk optræden på scenen blev Lewis også kendt for sit kaotiske privatliv, der involverede vilde drukture og tumultariske ægteskaber.

Hans ægteskab med Judith, som blev indgået i 2012, blev hans syvende og sidste. Ud over hustruen efterlader Lewis sig også fire børn og flere børnebørn.

I 1986 blev Jerry Lee Lewis optaget i det prestigefyldte Rock & Roll Hall of Fame. Og få dage inden sin død fredag blev han også indlemmet i countrymusikkens pendant, Country Music Hall of Fame, fremgår det af hans hjemmeside.

Musikmagasinet Rolling Stone har placeret Jerry Lee Lewis som nummer 24 på en liste over de 100 mest indflydelsesrige musikere nogensinde.

Det er kun to dage siden, at underholdningsmediet TMZ fejlagtigt erklærede Lewis død. Meldingen blev kort efter dementeret.

/ritzau/