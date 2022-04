Russisk militærfly krænkede dansk og svensk luftrum

Et russisk militærfly har krænket svensk luftrum og kortvarigt også dansk luftrum nær Bornholm fredag aften.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter til Ritzau. Sveriges forsvar bekræfter hændelsen over for det svenske nyhedsbureau TT.

Flyet befandt sig øst for Bornholm og var meget kortvarigt 0,8 mil - lidt over en kilometer - inde over dansk luftrum. Det oplyser Forsvarets Operationscenter til Ritzau.

Det fik danske jagerfly på vingerne. Men inden de var kommet op i højde, var det russiske fly ude igen og var fløjet videre ind i svensk luftrum.

Det russiske militærfly, der er af typen Antonov 30, krænkede det svenske luftrum syd for Blekinge.

Det fik også Sverige til at sende jagerfly af typen Jas 39 Gripen på vingerne. De fulgte episoden og tog fotos af det russiske fly.

- Flyet befandt sig øst for Bornholm og fløj derefter mod svensk territorium. I en kortere periode krænkede flyet svensk luftrum for så at forlade området, skriver det svenske forsvar i en meddelelse ifølge TT.

- Vi så, at de var på vej, vi var hurtigt oppe, vi mødte dem, og vi var der hele tiden, siger det svenske forsvars pressetalsperson Therese Fagerstedt.

Hun har ikke umiddelbart flere kommentarer til, hvad det russiske militærfly lavede i svensk luftrum.

Det kan også være svært at afgøre, om krænkelsen var en bevidst hændelse.

Men flyvningen i sig selv, når den finder sted så tæt på dansk og svensk luftrum, kan formentlig ses som en markering fra russisk side, mener hun.

Den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist, kalder det helt uacceptabelt at krænke svensk luftrum.

- Vi vil selvfølgelig til at reagere diplomatisk mod det. Handlingen er uprofessionel, og med tanke på den overordnede sikkerhedssituation er det særligt upassende, skriver han i en kommentar til TT.

- Svensk suverænitet skal altid respekteres.

Senest har fire russiske fly krænket svensk luftrum den 2. marts.

4. april blev en dansk våbensejlads overfløjet lavt af russiske jagerfly. Det skete i internationalt farvand.

/ritzau/TT