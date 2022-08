Sanger og skuespiller Olivia Newton-John er død

Den britisk-australske sanger og skuespiller Olivia Newton-John, der blandt andet er kendt som "Sandy" fra den populære spillefilm "Grease", er død.

Det fremgår af et opslag på hendes Facebook-side, som er underskrevet af hendes mand.

73-årige er Newton-John afgået ved døden mandag på sin ranch i Sydcalifornien, USA. Hun var omgivet af familie og venner.

Olivia Newton-John har været ramt af brystkræft og kæmpet mod sygdommen i mere end 30 år. I den forbindelse har hun også stiftet en fond - Olivia Newton-John Foundation Fond - der har til formål at forske i naturmedicin og kræft, skriver familien i opslaget.

Her fremgår det dog ikke, hvad årsagen til hendes død er.

Mange lærte Olivia Newton-John at kende i begyndelsen af 1970'erne, hvor hitsange som "If Not for You" og "Let Me Be There" udkom.

Hun har siden haft flere hits på både pop- og countryhitlisterne. I 1974 deltog hun i det internationale melodigrandprix med sangen "Long Live Love." Dog uheldigvis samme år som Abba valgte at vælte verden med "Waterloo".

Olivia Newton-Johns karriere blev bragt til helt nye højder i 1978, hvor musicalfilmen "Grease" udkom. Den sukkersøde "Sandy", der forvandles til en tough lady i stramt lædertøj, gav ny ilt til Olivia Newton-Johns sangkarriere og viste samtidig, at hun kunne bære en hovedrolle på film.

Med den rolle sikrede hun sig samtidig flere levedygtige hits som "Summer Nights" og "Hopelessly Devoted To You".

Filmens soundtrack er et af de bedst sælgende i historien, ligesom filmen lever videre i over fire årtier som musical.

Der kom ny opmærksomhed omkring hende, da hun i 1990'erne kæmpede mod brystkræft og efterfølgende blev aktiv i kampen for at samle penge ind mod sygdommen.

Efter et trafikuheld i 2013 blev det ved en tilfældighed opdaget, at kræften var vendt tilbage. Det samme skete i 2017 og denne gang i hendes ryg.

Sygdommen tvang hende til at aflyse flere koncerter.

Foruden søskende, nevøer og niecer efterlader hun sin mand, John Easterling, og datter Cloe Lattanzi, som hun har med sin eksmand.

/ritzau/