Præsident Zelenskyj talte til Folketinget

KYIV/KØBBENHAVN:Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj holdt tirsdag tale til det danske folketing.

I sin tale takkede præsidenten Folketinget Danmark for hjælpen i krigen mod Rusland. Samtidig gav han tydeligt udtryk for, at han ønsker flere sanktioner mod Rusland.

- Europa må sige nej til russisk olie så hurtigt som muligt, sagde han.

- Det er en forbrydelse mod menneskeheden, der sker for øjnene af hele kloden. Hvorfor har man ikke standset denne forbrydelse, sagde Zelenskyj blandt andet.

Præsidenten talte til Folketinget via et krypteret videolink. Talen var på ukrainsk, men blev oversat af en tolk til engelsk, hvorefter en anden tolk oversatte fra engelsk til dansk.

Det var Folketingets TV, der stod for at viderebringe signalet fra Ukraine, da præsidenten tonede frem på en storskærm i Landstingssalen klokken 12.40.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar, og krigen er brutal, understreger præsidenten. Zelenskyj siger, at uskyldige ukrainere bliver dræbt. At 4 ud af Ukraines 44 millioner borgere har forladt landet, at kvinder og piger bliver voldtaget, og at der plyndres løs i Ukraine.

- Niveauet af ondskab er umuligt at forestille sig, sagde Zelenskyj.

Danmark har allerede sendt våben og nødhjælp til Ukraine. Danmark har også taget imod ukrainere, der er flygtet fra krigen. Danmark har blandt andet bidraget med panserværnsraketter.

I talen beder Zelenskyj umiddelbart ikke om flere våben fra Danmark. Det har præsidenten ellers efterspurgt en del fra verdenssamfundet på det seneste.