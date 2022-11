Sidste stop på Trumps politiske skovtur

OHIO:- Vi er en nation, der har mistet tilliden, viljestyrken og kraften. Vi er en nation, der er faret vild. Men vi skal ikke lade os knække. Vi skal ikke bøje os. Lad os gøre Amerika magtfuld igen. Lad os gøre Amerika tilregnelig igen. Lad os gøre Amerika velhavende igen. Lad os gøre Amerika stærk igen. Lad os gøre Amerika stolt igen. Lad os gøre Amerika sikker igen. My fellow Americans, united under one God, let’s make America great again…

I halvanden time har USA’s Donald Trump talt, og til slut får talen pludselig et insisterende, nærmest messende præg.

Til toner af blid, lys og let, nærmest romantisk filmmusik fremmaner USA’s tidligere præsident i stadig mere dystre vendinger alle de mange steder, hvor noget er gået tabt - “this country has gone crazy” - mens Demokraterne har haft magten.

Tilhørere til Trumps rally for de republikanske kandidater. Foto: Drew Angerer/AFP/Ritzau Scanpix

Venstreorienterede galninge

Faktisk er han ude af stand til at nævne partier uden at omtale det “the far left Democrats”, altså de yderligt gående venstreorienterede. Eller slet og ret “the far left lunatics”, galningene.

Indtil for to år siden var USA verdens bedste nation. Det er gået tabt, men USA kan nå at blive verdens bedste nation.

I elsker landet. I elskede det for to år siden. Og I kan komme til at elske det igen om to år…

Nærmere kommer han (heller ikke denne gang) svaret på et af tidens mest påtrængende spørgsmål: Genopstiller han til præsidentposten om to år, eller gør han ikke?

Vigtig meddelelse senere

Så meget kan Donald Trump mere end antyde, at han har tænkt sig at komme med en meget vigtig meddelelse torsdag 15. november ved en officiel begivenhed i hjemstedet Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

Og det er så dét svar på det taktfaste tilråb fra mange af de cirka 15.000 tilskuere: “Four more years! Four more years! For more years!”

Fire stort anlagte, udendørs møder, de såkaldte rallies, “Save America” er det blevet til i løbet af de sidste fem dage inden midtvejsvalget. I Iowa, Florida, Pennsylvania og til sidst Ohio. Ved en privat lufthavn, Wright Bros. Aero i Dayton, hvor der tydeligvis jævnligt bliver arrangeret flyopvisning, Dayton Air Show.

Ruller frem i eget fly

Sin egen flyopvisning har Donald Trump sørget for tre timer efter den første af otte andre talere.

Til tonerne af “In the Air Tonight” med Genesis triller Trumps personlige fly de sidste meter ind på landingsbanen bag scenen, og vi når forbi både Elvis Presleys “Suspicious Minds” og en sang om en “Macho Man”, før Trump langsomt, nærmest nydende finder fren til mikrofonen. Til lyden af endnu et taktfast tilråb fra tilskuerne: “U-S-A, U-S-A, U-S-A”.

Trump flyver i sit eget fly "Trump Force One". Foto: Gaelen Morse/Reuters/Ritzau Scanpix

Tilbagegang alle steder

På alle fronter er det gået tilbage for USA, siden Trump og Demokraterne blev franarret magten for to år siden, “og jeg var ellers den præsident nogensinde, der har fået flest stemmer”.

Økononien er kørt i smadder, inflationen er eksploderet, mange kan ikke længere dække de daglige udgifter, illegale immigranter vælter nu igen over grænsen, og hvert medlem af narkokartellerne har i snit 500 amerikanske menneskeliv på samvittigheden.

Her har Donald Trump løsningen: kort proces, ikke noget 12 års fængsel og 12 års ankesager, for medlemmerne af narkokarteller kan det klares på to timer, med henrettelse: - Sådan gør de i Kina, hvor narkogangstere bliver skudt, og familien får tilsendt kuglen.

Ikke mere blødhed

Faktisk fører Demokraterne så elendig en politik, at de slet ikke fortjener at deltage i en valgkamp, bemærker Donald Trump, der gerne ser, at USA går tilbage til verdens bedste (fra verdens dårligste) grænsebevogtning mod syd.

I stedet for at spilde flere penge på skattevæsenet, IRS, ønsker han at styrke ICE (immigrations- og toldmyndighederne). Plus politiet.

Det skal være slut med at være blød og forstående, “soft on crime”, over for volds- og voldtægtsforbrydere.

Skoler skal undervise og holde op med at indoktrinere børn om køn og seksualitet uden forældrenes samtykke, og det skal ikke være muligt for mænd at spille på kvindehold, bare fordi de ikke opfatter eller definerer sig som mænd.

Og så skal det være slut med at bruge elektronisk udstyr til valg. Tilbage til stemmesedler af papir - “og så skal resultatet foreligge samme aften og ikke flere dage efter; det kan andre lande finde ud af”.

Verdens mest ærlige mand

Selv så godt som hele Donald Trumps taler handler om alt, hvad han har opnået - og alt, hvad Demokraterne derefter har sat over styr - er formålet med Trumps rallies at skærpe interessen for midtvejsvalg og skabe “en rød tsunami” (Republikanernes partifarve er rød).

Faktisk gælder det om at stemme i så massive mængder, at Demokraterne ikke også denne gang kan snyde sig til sejr.

Et par gange når Donald Trump - via et citat fra en bekendt - frem til, at han simpelthen “må være verdens mest ærlige mand, for FBI har konfiskeret 11.000 dokumenter fra min præsidenttid og har ikke fundet noget på mig”.

Han trodser hustruen Melanies forargelse ved igen at kalde det, som en af hovedfjenderne, formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, foretager sig, for “bullshit”, for “hun har to gange stillet mig for en rigsret for ingenting”.

Uden åndelig styrke

Joe Biden kan han ikke omtale uden at nævne hans rent fysiske svækkelse - og på et tidspunkt afbrydes talen af mindst 20 tv-klip, der viser den siddende præsident kludre hjælpeløst rundt i ord og begreber eller miste forbindelsen til sine omgivelser og bare stå og se fortabt ud.

Han har ikke den åndelige styrke til at lede landet, bemærker Donald Trump, der igen og igen formaner tilhørerne om at tage nationen tilbage ved at huske at stemme.

25 af de værste og mest kriminelle steder er byer ledet af Demokraterne, tilføjer Donald Trump, der bliver mødt med mishagsråb, hver gang han nævner demokrater.

Max Miller stiller op til Repræsentanternes hus for republikanerne. Foto: Gaelen Morse/Reuters/Ritzau Scanpix

Trump blandt venner

At han i den grad er blandt venner kan alene ses af, at så godt som alle har mindst én beklædningsgenstand, der signalerer beundring for ham og det, han står for.

Trøjer med tekster som “God guns guts” eller den væsentligt mere direkte om præsident Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris, “Jo and Ho gotta go”.

Pølser og pretzels

Inden man i det hele taget når frem til scenen med talerstolen, skal man forbi snesevise af boder med netop trøjer og jakker, hatte og halstørklæder, plakater og klistermærker og meget andet, mange båret af en forventning om, hvad der skal ske, “2024 - the return”.

Længere fremme venter vogne med mad og drikke, hotdogs og pommes frites og pretzels (store saltkringler) foruden vand og sodavand.

For udover at være er politisk møde er det også en slags skovtur, for nogle en meget lang familie- og venneudflugt, lige fra de første biler ruller ind på pladsen klokken otte om morgenen - frem til dagens talere (fleste lokale republikanske kandidater) fra kl. 17. Med Trumps som den sidste indtil kl. 22.