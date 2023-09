Uhyggeligt tæt på, uhyggeligt billigt og bare uhyggeligt hyggeligt

Göteborg? Er det ikke i Sverige? Øv. Alle de andre skal til Spanien eller mindst til København.

Begejstringen var svær at spore, da vi fortalte den yngste i familien, at vi ville tage forskud på efterårsferien med en fire dages tur til Göteborg.

Han var dog ikke svær at overtale. Alternativet var ferie hos hans far i Herning, og det hjalp også gevaldigt på humøret, da han fik lov til at tage en skolekammerat med.

Forventningerne steg også i takt med, at de to på egen hånd undersøgte, hvad der er at opleve i Göteborg.

Forlystelsesparken Liseberg er stadig den mest kendte seværdighed i Göteborg - den vender vi tilbage til - men byen har faktisk meget andet end den kendte forlystelsespark at byde på. Og de seneste par år har Göteborg & Co - det officielle destinationsselskab for Göteborg - valgt at satse på at lokke danske børnefamilier til byen - gerne om foråret og efteråret.

Der er masser af hyggelige steder i Göteborg om efteråret. Bare det at gå en tur i byen, med de mange små gader og butikker er en oplevelse. Foto: Göteborg & Co

Låst inde for sjov

Noget af det, som de to unge drenge (12 og 11 år) ikke kunne undgå at opdage er, at dillen med at løse gåder og mysterier for at komme ud af et låst rum - escape room - har ramt Göteborg i endnu højere grad end Danmark.

Göteborg er den by i Sverige med flest escape room, så det er bare at vælge et sted, der lyder mest spændende i forhold til ens interesse.

Og selvom børn og voksne ikke altid er helt enige i strategi og har samme stressniveau, så kan alle heldigvis grine og klappe hinanden på ryggen, når koderne er knækket, bankboksen er åbnet og man kan gå ud af rummet med diamanten, der er stjålet tilbage, eller om man er på flugt fra fængslet, man har opklaret mordgården, eller hvad man nu har sat sig for at opleve.

Børn og voksne ser ikke de samme ting, ser ikke de samme begrænsninger og tænker ikke logisk på samme måde. Derfor er det ikke kun voksne, der hjælper børn i escape room, men i lige så høj grad børn, der hjælper voksne.

Escape room har været populære i Sverige i længere tid end i Danmark, og derfor er mange rum mere gennemtænkt end i Danmark.

Og det større udbud betyder også mere konkurrence og dermed - forholdsvis - lave priser.

Videnskabscenteret Universeum rummer også en regnskov, hvor man går rundt mellem de levende dyr. Herudover er der også kæmpe akvarier med alverdens eksotiske fisk - også hajer. Foto: Michael Sand Andersen

Regnskov midt i byen

Et andet interessant sted - for både børn og voksne - hvor det bevises, at børn og voksne ikke ser de samme ting som voksne og derfor ikke tænker ens er i Universeum.

Et kæmpe videnskabscenter, der også rummer en regnskov og kæmpe akvarier med alverdens eksotisk fisk - og hajer.

I videnskabsdelen kan man alverdens fysik og kemi. Studere universet og opleve tyngdekraften på jorden, på månen og i resten af universet.

Man skal virkelig have fart på, hvis man vil opleve det hele.

Vores strategi blev hurtigt at bruge den tid, vi havde lyst til de enkelte steder og så satse på, at vi engang kommer tilbage.

En del af det, som vi brugte mest tid på, var at gå rundt i den enorme regnskov, der ligger inde midt i bygningen. Her kommer fugle, aber, kryb og andre dyr helt tæt på - hvis de vil.

Det samme er tilfældet i en anden stor afdeling, hvor der er akvarier med fisk fra alverdens have. Også de varme vande, hvor børn både kan se Nemo og Dory i levende live.

Og så er der akvariet med hajer - der ikke er så farlige som i film.

I de kæmpe akvarier i Universeum kan man se mange fisk fra verdens koralrev. Michael Sand Andersen

Uhygge på den hyggelige måde

Har man børn med til Göteborg - og her er der tale om legebørn i enhver alder - kommer man naturligvis ikke udenom Liseberg.

Og i efteråret er det en helt speciel oplevelse.

Haven er pyntet med massevis af græskar og lys, men uhyggen breder sig også.

Efter amerikansk forbillede fejres halloween med gravpladser, hvor man kan se og høre, at de døde rører på sig. Og mange steder i parken går zombier og gruvækkende klovne.

Liseberg begyndte med at holde halloween-åbent i efteråret 2015.

Efter amerikansk forbillede bliver der i efteråret fejret halloween i Liseberg, så parken er pakket ind i orange farver og er proppet med uhygge. Foto: Michael Sand Andersen

De fleste forlystelser holder åbent, men det er lige så morsomt at opleve reaktionen fra et familiemedlem eller andre i parken vende sig rundt for at se, hvem der prikkede en på skulderen, hvorefter vedkommende står ansigt til ansigt med en zombie eller et menneske, der er halvt hund.

Selvom zombierne ikke er direkte farlige, er det bedst at have et sikkert tag i de mindste børn, eller holde sig ude af den del af parken, hvor der går flest zombier, skeletter eller vanskabninger rundt.

Alligevel bør man overveje Spökhotellet Gasten - man skal være mindst ni år for blive lukket ind. Her går man rundt og bliver mødt af udklædte skuespillere, der formår at få ens puls hanket i vejret. Vi har prøvet en lignende forlystelse i Tivoli i København - denne er bare dobbelt så lang, følelsen af, at der er tre gange så mange skuespillere og er fire gange mere gruopvækkende.

Så selvom Liseberg er hyggelig om sommeren, så er parken hyggelig på den uhyggelige måde i efteråret.

Liseberg i efteråret er både flot og hyggeligt, men rundt om i parken kan man se gravsten der rokker, tomme grave, uhyggelige græskarhoveder, for ikke at at tale om de uhyggelige gespenster, der går rundt. Foto: Götebrog & CO/Peter Kvarnstrom

Nationalret og gourmet i børnehøjde

De svenske restauranter har meget at takke Ikea for. Stort set alle steder er der köttbullar - som de fleste måske kender fra et besøg i Ikea - som børnemenu eller i børnebuffeten.

Men der er god grund til at vente med kødbollerne - der med kartoffelmos, flødesovs og tyttebær populært kaldes den svenske nationalret - til man kommer hjem til Ikea og så tage børnene med andre steder hen.

Göteborg er en havneby, og det ses tydeligt i udbuddet af fisk og skaldyr. Rigtigt mange steder tilbyder rejemadder, muslinger og østers, fiskesupper, sushi og friske fisk i klassiske og moderne former og om efteråret friskfanget hummer fra skærgården omkring Göteborg - til en overkommelig pris.

Men der er også mulighed for at tage ud og få en oplevelse, som i Danmark - på grund af prisen - er forbeholdt de færreste.

En tur på michelin-belønnet restaurant.

Da drengen er gourmeter - som os selv - bestilte vi bord på La Cucina Italiana.

Et sted med blot 16 pladser, der som regel er udsolgt lang tid i forvejen. Det er ejeren selv, der har været rundt for at købe råvarerne i sit hjemland og udover selv at stå i køkkenet - højlydt akkompagneret af Pavarotti, Bocelli og andre tenorer - så kommer han selv rundt til bordene for at servere og snakke.

I Danmark kan det koste en mindre formue at tage på de fineste restaurant. I Göteborg prøvede vi den lille La Cucina Italiana, der er omtalt i Michelin-guiden, og hvor prisen var så hele familien kunne komme med. Foto: Michael Sand Andersen

Når aftenen er slut, kommer han rundt omklædt til civilt, giver hånd til hver gæst med små kommentarer som grazie per stanotte, mille grazie og ciao.

I Danmark vil en sådan oplevelse resultere i en så stor udskrivning, at de fleste nok vil betænke sig om en ekstra gang - og specielt ved at tage børn med. I Göteborg lød regningen dog på 699 svenske kroner - cirka 440 danske kroner - for mad og 580 svenske kroner - cirka 365 danske kroner - for vinmenu.

Drengene taler stadig om michelin-restauranten. Det bedste mad de nogensinde har smagt og hvornår vi mon kommer sådan et sted igen.

Mere end "bare en burger"

Men mindre kan også gøre det.

Der er masser af steder i byen, der byder på rigtig god mad og specielle oplevelser.

Vi spiste også på The Barn. Et burgersted, der dog er mere lækkert end vi nogensinde har prøvet.

Stedet er at finde i spiseguiden White Guide - og stedet er så populært, at man skal bestille bord nogle dage i forvejen.

Og her er en burger ikke "bare en bruger". Her er der cheddarost lagret i 18 måneder, karamelliseret løg, bearnaise, trøffelmayo, urtedessing og flere forskellige slags tilbehør.

Det var et hit hos både børn og voksne.

Indretningen er meget rustik og på menukortet er der ved hver menu et forslag til, hvilken snaps, der passer til.

Det er ikke "bare en burger" på restauranten The Barn. Indretningen er rustik og maden giver sig ud for også at være det. Men når man sætter tænderne i det, er man klar over, hvorfor man skal bestille bord flere dage i forvejen. Foto: Michael Sand Andersen

40 procent billigere

- Det er faktisk lidt billigere end derhjemme, bemærkede kæresten på et tidspunkt, da vi sad på en café i den hyggelige bydel Haga.

Her sad vi på en af de hyggelige caféer i området, for at nyde kanelbullar og varm æblemost med kanel - hvilket kan stærkt anbefales.

Og man kan virkelig mærke, at det er billigt i Sverige for tiden.

Hvis man kigger på prisskiltene i Göteborg, er mange ting billigere eller kun lidt dyrere end i Danmark.

Men - så skal man lige trække knap 40 procent fra prisen, da kursen på den svenske kroner er banket i bund i forhold til de danske kroner.

Omkring 62 danske kroner koster en svensk 100-krone seddel. Og så bliver det pludselig rigtigt billigt.

En dag, hvor vi havde gået meget, købte vi da også en - ekstra - stor pose bland-selv-slik og sad på hotelværelset og hyggede.

I Danmark finder man sjældent bland-selv-slik til under ti kroner for 100 gram. I Sverige er prisen kun lidt over fem danske kroner for 100 gram.

Der blev også blandet nogle store poser, der kom med hjem i kufferten. Ligesom der også blev pakket multebær syltetøj og knækbrød - på grund af det enorme udvalg.

Priseksemplerfra Sverige Stor café latte - 55 svenske kroner - 34,65 danske kroner.

Kanel Bullar (på cáfe) - 28 svenske kroner - 17,64 danske kroner.

Kildevand (50 cl) 6,90 sek - 4,35 danske kroner.

Sodavand 33 cl (på restaurant) - 38 svenske kroner - 24 danske kroner.

Coca Cola 50 cl (i supermarked) - 9,50 svenske kroner- 6 danske kroner.

1 kilo bland selv slik - 89 svenske kroner- 56 danske kroner.

Menu på McDonalds - 90 svenske kroner - 56,70 danske kroner.

Børnebuffet (børn op til 12 år – spis alt hvad du kan - i Liseberg) 75 sek - 47,25 danske kroner.

Grillfad inkl dessert (på restaurant i Liseberg) 190 sek - 119,70 danske kroner. VIS MERE

Udvalget af knækbrød er bare lidt større i Sverige, så et par af lidt mere specielle varianter blev købt med hjem. Mange hoteller har også et stort udvalg af knækbrød på morgenbordet, hvor man må se langt efter rugbrød. Foto: Michael Sand Andersen

Besøg i skærgården

Det er let at komme til og fra Göteborg, hvis man ikke har bil med. Og man kommer let rundt i byen med sporvogne. Men en dejlig måde at se byen på, mens man også hviler benene er at sejle en tur med Paddan-bådene, der sejler rundt i kanalerne og en tur ud i havnen. Undervejs kommer man forbi spændende steder, men også bare det at nyde byen fra vandsiden og sejle forbi Kungsparken - hvor folk sidder og nyder efterårsvejret var noget vi og børnene nød.

Da vi havde fire dage hinsidan - og havde bil med, valgte vi en dag at køre ud af byen for besøge den idylliske svenske skærgård.

Vi havde taget bilen med til Göteborg og benyttede muligheden for at tage en tur ud i skærgården, hvor vi besøgte de to øer Hönö og Fotö. Michael Sand Andersen

Bare en lille times kørsel fra Göteborg og en lille sejltur på et kvarters tid kom vi til øerne Hönö og Fotö - med bro imellem.

Her er der mulighed for at komme på sæl-safari eller se, hvordan hummerfiskeriet forgår - og der er netop højsæson i efteråret.

Desværre var vinden alt for kraftig da vi var på besøg. Alligevel var der et par fiskere der forklarede om fiskeriet. De viste os de små fiskehuse, deres båd, og forklarede alt om, hvordan fiskeriet efter hummer foregår og hvordan de sætter tejnerne.

Efteråret er sæson for hummerfiskeri. Og der er gode muligheder for at komme ud og se, hvordan fiskeriet foregår - hvis vejret tillader det. Fiskeriet betyder også, at der er mulighed for at købe hummer til en overkommelig pris på byens restauranter. Foto: Göteborg & Co

De ville også gerne sejle os ud, men i betragtning af, at havet slog ind over molen, takkede vi pænt nej tak.

Selvom det ikke blev til en tur ud på fiskeri, er skærgården et dejligt afbræk fra byen.

Med caféer, restauranter og små butikker minder Hönö og Fotö om Skagen eller Lønstrup. Og så er der alle de små fiskebåde, der fylder op i havnene.

Første mandag efter 20. september - det vil i år sige 25. september - går hummerfiskeriet i gang, og så kan man ellers nyde nyfanget hummer direkte fra den svenske vestkyst til en overkommelig pris.

Der er mange restauranter i skærgården, hvor man kan få en frokost for lidt under 75 kroner. Michael Sand Andersen

Hvornår skal vi til Sverige?

Selvom den yngste i familien var skeptisk inden afrejse, var det to glade børn, der i skolen kunne fortælle, at de havde haft den fedeste efterårsferie.

Eneste problem er, at de hele tiden snakker om, hvornår vi skal til Sverige igen og minder os om, hvad vi absolut skal prøve deroppe.

Nordjyskes tur til Göteborg var arrangeret og betalt af Göteborg & Co - det officielle destinationsselskab for Göteborg.