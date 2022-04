Verdens ældste er død som 119-årig - nød livet til det sidste

Verdens ældste person, japaneren Kane Tanaka, er død i en alder af 119 år.

Det oplyser lokale myndigheder i Japan mandag. Hun døde tirsdag i sidste uge.

Kane Tanaka blev født 2. januar 1903 i den sydvestlige region Fukuoka i Japan.

Det var samme år, som Wright-brødrene for første gang fløj. Det var også i 1903, at Marie Curie for sin stråleforskning blev den første kvinde til at modtage en Nobelpris.

Tanaka var ved relativt godt helbred til det sidste. Hun boede på et plejehjem, hvor hun spillede brætspil, løste matematikproblemer og drak sodavand og spiste chokolade.

I hendes yngre år drev hun forskellige forretninger. Heriblandt en nudelbutik og en riskagebutik. Hun blev gift med Hideo Tanaka for 100 år siden i 1922, som hun fik fire børn sammen med. De adopterede også et barn.

Hun skulle egentlig have haft en rolle ved de olympiske lege i Tokyo i 2021. Med sin rullestol skulle hun have båret den olympiske flamme, men pandemien forhindrede hende i det.

I 2019 anerkendte Guinness Rekordbog hende som verdens ældste person. Dengang spurgte de hende også, hvad det lykkeligste øjeblik havde været i hendes lange liv. Hertil svarede hun:

- Nu.

I bogen blev hendes daglige rutine også beskrevet. Hun vågnede op hver dag klokken 06.00, og om eftermiddagen hyggede hun sig med matematik og kalligrafi, som er skønskrift.

Den lokale guvernør Seitaro Hattori hylder Tanakas liv i en erklæring.

- Jeg så frem til at se Kane-san på dette års respekt for de ældre-dag (en national helligdag i september, red.) og fejre den med hendes yndlingssodavand og chokolade.

- Jeg er ekstremt ked af nyheden, siger han.

Japan har verdens ældste befolkning ifølge data fra Verdensbanken. Omkring 28 procent af befolkningen er 65 år eller ældre.

Den ældste person nogensinde, som har været i Guinness Rekordbog, var franske Jeanne Louise Calment. Hun døde i en alder af 122 år og 164 dage i 1997.

/ritzau/AFP