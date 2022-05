Zelenskyj på Sejrsdagen: Vi kommer uden tvivl til at vinde

Det bliver ikke nemt, men Ukraine kommer til at vinde.

Det siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag på den såkaldte Sejrsdag. Her markeres sejren over Nazityskland i 1945.

- På dagen for sejren over nazismen kæmper vi for en ny sejr. Vejen dertil er svær, men vi har ingen tvivl om, at vi vil vinde, lyder det i en udtalelse.

Zelenskyj tilføjer, at ukrainerne er et frit folk, der mange gange tidligere har forsvaret deres land og har deres "egen vej".

- I dag er vi i krig med den indstilling. Vi vil ikke opgive et eneste stykke land, og vi vil ikke opgive et eneste stykke af vores historie, siger Zelenskyj.

Præsidenten nævner desuden en række ukrainske byer, der under den igangværende krig er blevet erobret af russiske styrker.

Under Anden Verdenskrig lykkedes det for ukrainerne at drive soldaterne fra Nazityskland væk fra disse områder, pointerer Zelenskyj.

- Byernes navne inspirerer os i dag. De giver os tro på, at vi vil drive fjenden væk fra vores land, siger han og nævner Mariupol, Kherson og Krim.

- Vi vandt dengang, og vi vil vinde denne gang, siger Zelenskyj.

Både i Ukraine og Rusland bliver det mandag markeret, at det er præcis 77 år siden, at Nazityskland i 1945 blev besejret.

I Ruslands hovedstad, Moskva, har den russiske præsident, Vladimir Putin, holdt tale ved en stor militærparade. Her gentog præsident blandt andet beskyldninger om, at Vesten truede Rusland frem mod invasionen.

