Verdens rigeste skovler flere penge ind

NEW YORK: Klodens rigeste personer har hidtil i 2017 øget deres formue med sammenlagt én billion dollar - svarende til 6300 milliarder kroner.

Det svarer til godt tre gange Danmarks bruttonationalprodukt.

Bag udregningen står Bloomberg News, der dagligt rangerer verdens 500 rigeste personer på baggrund af udviklingen på aktiemarkederne.

Og aktiekurserne er de seneste 12 måneder kommet op i nye højder.

MSCI World Index er gået frem med næsten 20 procent. Det samme er det amerikanske indeks Standard & Poor’s 500.

På Bloombergs liste finder man disse seks danskere:

Kjeld Kirk Kristiansen (nummer 102), Lego: 79,5 milliarder kroner.

Troels Holch Povlsen (nummer 271), Bestseller: 38,8 milliarder kroner.

Niels Peter Louis-Hansen (nummer 415), Coloplast: 29,4 milliarder kroner.

Sofie Kjær Kristiansen (nummer 482), Lego: 26,3 milliarder kroner.

Thomas Kristiansen (nummer 483), Lego: 26,3 milliarder kroner.

Agnete Kirk Thinggaard (nummer 484), Lego: 26,3 milliarder kroner.

Lægger man de 500 rigeste personers formuer sammen ender beløbet på 5,3 billioner dollar.

Større overskud gav boost

Ved udgangen af 2016 var formuen på 4,4 billioner dollar, og de ultrarige har dermed haft en formuestigning på 23 procent.

Jeff Bezos, stifteren af Amazon, indtager førstepladsen på Bloombergs liste over milliardærer. Hans formue er svulmet med 34,2 milliarder dollar til 99,6 milliarder dollar.

Alene på en enkelt dag i oktober voksede hans pengebjerg med 10,3 milliarder dollar, da Amazon præsenterede et langt større overskud, end analytikere havde ventet.

Dermed overhalede den 53-årige Bezos, der grundlagde Amazon i en garage i Seattle i 1994, Bill Gates som verdens rigeste individ.

Medstifteren af Microsoft er god for 91,3 milliarder dollar. Den 62-årige Gates har gennem årene doneret milliarder til velgørende formål.

Fremgang på aktiemarkeder

Senest i august, da han donerede Microsoft-aktier til en værdi af 4,6 milliarder dollar til den fond, han har oprettet sammen med sin hustru, Melinda.

Ifølge investeringsekspert Mike Ryan, der rådgiver finanshuset UBS’ s mest velhavende klienter, er den langvarige fremgang på aktiemarkederne nærmest uden sidestykke.

- Af alle de råd, vi i løbet af året har givet folk, har det vigtigste været, at de skulle holde fast i deres investeringer, siger han til Bloomberg.

Men der er også dollarmilliardærer, som har set deres formue skrumpe i 2017.

58 af de 500 personer er således blevet "fattigere".

Franskmanden Patrick Drahi, der er blevet rig inden for telekommunikation, anslås at være god for 6,3 milliarder dollar. Det er en nedgang på 4,1 milliarder dollar eller 39 procent i forhold til året før.

