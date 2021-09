Verdens største træ pakkes ind for at kunne overleve flammer

LOS ANGELES: Nogle af verdens største træer bliver i øjeblikket pakket ind i brandsikre aluminiumstæpper for at beskytte dem mod skovbrande i Californien.

Der er tale om en stribe ældgamle sequoiatræer i skoven "Giant Forest".

Skoven huser fem af verdens største træer. Blandt dem er det 83 meter høje General Sherman, der menes at være det største i verden.

Billeder viser General Sherman og andre træer iklædt de særlige aluminiumstæpper ved roden af de enorme stammer. Flere af de unikke træer er mere end 2000 år gamle.

- Der bliver taget ekstraordinære forholdsregler for at beskytte de her træer, siger Christy Brigham, der er driftsansvarlig i den store nationalpark.

- Vi vil virkelig gerne gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte de træer, der er 2000 og 3000 år gamle, siger hun til avisen The Mercury News.

En række skovbrande raser i øjeblikket i det vestlige, tørkeramte USA.

Hundredtusindvis af hektar af Californiens skove er allerede brændt op under en usædvanligt voldsom skovbrandssæson.

En hektar udgør lidt mere end en fodboldbane. Til sammenligning med det ødelagte område har Lolland et areal på omkring 124.000 hektar.

Normalt udgør mindre brande ikke nogen fare for sequoiatræerne, der er naturligt beskyttet af tyk bark. Faktisk kan varmen fra mindre brande ligefrem hjælpe træerne med at formere sig.

Sequioatræerne overgås i højde af de californiske rødtræer, der kan blive over 90 meter høje. Sequoiatræerne er dog størst målt på volumen.

/ritzau/AFP