AALBORG: Den amerikanske skuespiller Kiefer Sutherland, som mange også kender som Jack Bauer fra action-serien "24 Timer", er koncertaktuel med touren "Not Enough Whiskey in Europe 2017" og spiller eneste koncert i Danmark på Skråen i Nordkraft torsdag den 1. juni 2017. Billetsalget starter den 8. marts kl.10.00 på Billetlugen.dk

Kiefer Sutherland har været professionel skuespiller i over 30 år og har medvirket i en lang række stjernespækkede film og serier såsom ’Stand By Me’, ’The Lost Boys’, ’Young Guns’, ’Melancholia’, ’Forsaken’ og ’24 Timer’.

Men ukendt for mange, så har Kiefer Sutherland sideløbende med sin karriere også kastet sig ud i andre initiativer med samme engagement og vilje. Omkring 1992 var han kvægrancher og en konkurrencedygtig cowboy, mens han samtidig drev en succesfuld ranch med en partner i næsten et årti.

I 2002 startede Sutherland et lille pladeselskab sammen med musikpartneren og vennen Jude Cole. Pladeselskabet fik navner ’Ironworks’, og målet var at indspille lokale musikere og distribuere deres musik. Her arbejdede makkerparret blandt andet sammen med artister som Rocco DeLuca og Burden, HoneyHoney og Billy Boy On Poison. I 2009 forlod Sutherland pladeselskabet for at finde ud af, hvad han skulle kaste sig over som det næste.

I starten af 2015 spillede Sutherland to sange for Cole, som han selv havde skrevet og ønskede at optage som demoer, så andre kunstnere kunne indspille dem. Cole reagerede meget positivt, og ideen om et album begyndte at vokse. To sange blev til fire, mens fire sange blev til seks - og dette resulterede i 11 numre og Kiefer Sutherlands kommende debutalbum: ’Down In A Hole’.

Billetsalget er startet.

Foto: Gage Skidmore