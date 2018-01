Verdensberømt mesterkok er død

PARIS: Den verdensberømte franske kok Paul Bocuse er gået bort 91 år gammel. Det skriver flere franske medier, heriblandt France 24. Mesterkokken døde efter flere år med sygdommen Parkinsons.

Bocuse har gennem tiden vundet et væld af priser og titler for sit kokkeerhverv. Han anses for at være en af grundlæggerne af det nye franske køkken, og han er blevet tildelt adskillige michelinstjerner og udråbt som Århundredets Kok.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, hylder den franske mesterkok på de sociale medier.

- Paul Bocuse er her ikke mere. Kokkene græder i deres køkkener, på Elysée og overalt i Frankrig. Den franske gastronomi vil fortsætte med at gøre ham stolt, skriver præsidenten på Twitter lørdag.

Nu afdøde Bocuse har desuden lagt navn til den prestigefyldte kokkepris Bocuse d’Or, som blev stiftet tilbage i 1983.

Den prisbelønnede mesterkok debuterede som kok i en mindre restaurant i Lyon i Frankrig, da han blot var 16 år gammel. Han blev ligeledes undervist og oplært af flere berømte kokke i de følgende år.

Bocuses familie har drevet restaurant igennem adskillige år, den bærer i dag Paul Bocuses fulde navn. Som 22-årig i 1956 overtog han restauranten, som han drev videre.

Blot to år efter fik restauranten tildelt sin første michelinstjerne, og indenfor syv år havde Bocuse formået at bringe tre michelinstjerner til restauranten.

I 2007 fløj flere end 80 kokke fra hele verden til Frankrig for at fejre mesterkokkens 81-års fødselsdag og hans bidrag til branchen.

/ritzau/

Paul Bocuse. Foto: Joel Saget/ritzau/Scanpix