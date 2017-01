MELBOURNE: Topseedede Angelique Kerber er overraskende færdig ved Australian Open i tennis.

Den tyske verdensetter måtte søndag se sig besejret i fjerde runde af amerikanske Coco Vandeweghe, der rangerer som nummer 35 på verdensranglisten.

Den forsvarende mester tabte kampen 2-6, 3-6 på godt en time.

Angelique Kerber havde svært ved at få spillet til at fungere og ganske symptomatisk endte opgøret med, at tyskeren sendte en returnering ud af banen.

Coco Vandeweghe står i kvartfinalen over for den syvendeseedede spanier Garbiñe Muguruza.

Nederlaget fulgte i kølvandet på en ligeså stor overraskelse i herrernes singlerække, hvor den topseedede verdensetter Andy Murray søndag måtte forlade grand slam-turneringen i Melbourne.

Murray tabte i fjerde runde til tyskeren Mischa Zverev, og dermed er både ranglistens nummer et og to ude af Australian Open, da serbiske Novak Djokovic for længst er færdig.

Med Angelique Kerber ude er amerikanske Serena Williams favorit til at tage titlen hos kvinderne, mens canadiske Milos Raonic har den bedste seedning hos herrerne.

/ritzau/