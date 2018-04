Verdenskendt svensk sangerinde er død

SVERIGE: Den svenske sanger og skuespiller Lill-Babs er død, 80 år. Det bekræfter hendes døtre og bookingagent tirsdag.

- Det er en trist dag, siger bookingagenten, Joffe Enbom.

Sangeren med det borgerlige navn Barbro Svensson blev i marts hospitalsindlagt på grund af hjerteproblemer.

Ved indlæggelsen konstaterede lægerne, at den populære sangerinde også var ramt af kræft.

- Mor blev akut indlagt for hjertesvigt, og så blev en ondartet kræft opdaget. En kombination, som blev for hård for vores ellers så stædige og stærke mor, skriver Lill-Babs’ tre døtre i en meddelelse.

For mindre end en måned siden fyldte Lill-Babs rundt. Ved den lejlighed var der arrangeret en stor fest for hende, men den blev aflyst på grund af hendes indlæggelse.

Den første musik udgav hun helt tilbage i 1954, men det store gennembrud kom i 1959 med sangen "Är du kär i mig ännu, Klas-Göran?".

Siden har hun været kendt som en af Sveriges mest folkekære kunstnere.

Det knap 60 år gamle hit er også udødeliggjort af Grethe Sønck i en dansk version, der har fået titlen "Klaus Jørgen".

Som lille blev Barbro Svensson kaldt "Lillan" og "Babsan". Kælenavnene blev senere til Lill-Babs, og under det navn blev hun kendt som sangerinde og skuespiller.

Hun har blandt andet deltaget i det svenske melodi grandprix tre gange og vandt musikkonkurrencen i 1961 med sangen "April, april".

Lill-Babs lavede også tv, spillede revy og var med i en række musicals.

Hendes eksmand Lars Berghagen fortæller, at han nåede at besøge og tage afsked med hende, da hun var indlagt.

Han betegner hende som en generøs og varm personlighed, der gav sig selv fuldt ud for at glæde folk.

- Hun var en stærk personlighed og en suveræn underholder, og hun har spredt glæde til det svenske folk hele sit voksne liv, lige siden teenageårene, siger eksmanden til TT.

/ritzau/TT