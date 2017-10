Verdensstjerne giver sin første koncert i Danmark

KØBENHAVN: Den verdensberømte sangstjerne Sam Smith giver sin første danske koncert den 20. april 2018 i Royal Arena, der ligger i Ørestad i København, som en del af sin kommende turné, "The Thrill of It All Tour".

Det annoncerer koncertarrangøren Ico i en pressemeddelelse.

Sam Smith udgav sin debutplade, "In the Lonely Hour", i 2014 og er nu klar med opfølgeren "The Thrill of It All", som udkommer i starten af november.

Den 25-årige brite er især kendt for hits som "Stay With Me", "I’m Not the Only One" og "Writing’s On the Wall", som var soundtracket til den seneste James Bond-film, "Spectre".

Nummeret til "Spectre" indbragte Sam Smith en Oscar i 2016 i kategorien bedste sang.

Sam Smith har også vundet tre Brit Awards, en Golden Globe-statuette og fire grammyer.

