Verstappen overhaler Hamilton på sidste omgang og tager VM-titel

ABU DHABI: Lewis Hamilton er abdiceret som konge af Formel 1.

Efter et utroligt drama i sæsonens sidste grandprix i Abu Dhabi kan Max Verstappen for første gang i karrieren kalde sig verdensmester.

Hamilton startede bag Verstappen, men tog føringen med det samme. Den holdt han frem til sidste omgang. Her blev løbet givet frit efter en periode med safety car, og så kørte Verstappen, der havde helt friske dæk på, forbi briten og tog VM-titlen.

De to kørere gik ind til løbet à point i toppen af VM-stillingen, så den af de to kørere, der sluttede længst fremme, ville ende som verdensmester.

Der var drama fra første til sidste sekund i VM-afgørelsen.

Efter Hamiltons gode start svarede Verstappen igen og kørte inden om briten allerede i syvende sving. Episoden sendte Hamilton af banen, men Mercedes-stjernen var stadig på asfalt og skar svinget, så han igen kom ud foran Verstappen.

Ved første øjekast lignede det en situation, hvor Hamilton ville skulle opgive førstepladsen til Verstappen igen, men det gjorde briten ikke, og løbets stewards var enige.

Hamilton forblev forrest, og så måtte en uforstående Verstappen indlede jagten.

Men det gik ikke så godt for hollænderen, der sakkede bagud. Verstappen kunne dog glæde sig over at have en særdeles velkørende holdkammerat.

Efter både Hamilton og Verstappen havde været i pit, var Sergio Perez forrest. Mexicaneren fik hurtigt Hamilton i bakspejlet, og så gjaldt det for Perez om at gøre livet svært for briten, så Verstappen kunne komme tættere på.

Det lykkedes. Perez kæmpede så længe med Hamilton, at britens forspring til Verstappen gik fra cirka otte til blot et enkelt sekund. Så var VM-dysten åbnet op igen med Hamilton i front foran hollænderen.

Men der var bare mere fart i Mercedes-raceren. Hamilton trak langsomt fra igen.

En periode med virtuel safety car med lidt over 20 omgange tilbage gav dog Verstappen en livline. Hollænderen kørte hurtigt i pit for at få friske dæk på. Det gjorde Hamilton ikke.

Verstappen var nu små 20 sekunder efter Hamilton, men med noget bedre dæk. Nu var det alt eller intet for den sultne hollænder, som dog næppe indhentede Hamilton lige så hurtigt, som han ønskede.

Med fem omgange tilbage var der fortsat lidt over ti sekunder op til Hamilton for Verstappen, men så kørte Williams' Nicholas Latifi galt, hvilket sendte en safety car på banen.

Verstappen kørte omgående i pit for at få nye dæk på med et håb om at kunne give det et sidste skud til allersidst.

Først med en enkelt omgang tilbage blev løbet givet frit igen. Hamilton, der havde slidte dæk på, forsvarede sig længe, men måtte til sidst give fortabt, og så tog Verstappen en af Formel 1-historiens mest dramatisk sejre og altså VM-titlen.

