Vestager beholder sit gamle EU-job - og får mange nye opgaver

BRUXELLES:EU's kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, havde en overraskelse med i posen, da hun præsenterede det hold, som - hun ønsker - skal udgøre EU-Kommissionen fra 1. november.

Der gik et "uhh" gennem pressesalen, da tyskeren afslørede, at Margrethe Vestager ud over en ny rolle som næstformand for det digitale område også skal fortsætte som konkurrencekommissær.

- I fordelingen af porteføljer er det kun kvaliteter og fortræffeligheder, der tæller. Og Margrethe Vestager har gjort et helt enestående job som konkurrencekommissær, siger von der Leyen.

Den 60-årige tysker forklarer, at konkurrence er tæt knyttet til det digitale, og derfor er det en perfekt kombination.

Det job har givet den danske kommissær både venner og uvenner - blandt dem USA-præsident Donald Trump - i de seneste år, da hun har udskrevet historisk store bøder til blandt andet amerikanske virksomheder som Google.

Det digitale område er en af Ursula von der Leyens seks hovedprioriteter for den næste EU-Kommission.

Vestager får desuden en særlig rolle som hovedansvarlig for en række underområder, som andre kommissærer har fået særligt ansvar for. Det gælder blandt andet det indre marked, innovation og job.

Hollænderen Frans Timmermans, som også i den afgående EU-Kommission er første næstformand, får ansvar for klimaet, der er en anden topprioritet for von der Leyen. Han får desuden hovedansvaret for en stribe andre områder.

Der bliver tre ledende næstformand. Ud over Timmermans og Vestager er det Valdis Dombrovskis med ansvar for økonomi.

I tilfælde, hvor von der Leyen er fraværende, er det Frans Timmermans, som fører ordet på vegne af formanden, bekræfter Margrethe Vestager.

Ursula von der Leyen har i lighed med nuværende kommissionsformand Jean-Claude Juncker besluttet at tildele ansvar til kommissærer fra lande, som har udfordringer med det konkrete område.

Det gælder i dette tilfælde eksempelvis Italiens kommissærkandidat, Paolo Gentiloni, som skal have ansvar for økonomi.

Italien har de seneste år hele tiden bevæget sig på kanten af det tilladte i finanspolitikken, og landet har - ifølge EU-Kommissionen - flere gange bevæget sig ud over kanten.

Det er også blevet bemærket, at irske Phil Hogan får ansvar for handel på et tidspunkt, hvor Storbritannien vil forlade EU.

Det er nu op til EU-Parlamentet, om det kommissærhold, som Ursula von der Leyen, tirsdag har præsenteret, også skal tiltræde om lidt under to måneder.

Alle kandidater skal således igennem en individuel høring i relevante udvalg i EU-Parlamentet, som siden skal stemme om den samlede kommission.

Det sker normalt, at en eller flere kandidater må skiftes ud, før parlamentet vil godkende hele pakken.

Vestager havde ingen problemer, da hun var til høring i EU-Parlamentet første gang i 2014.

