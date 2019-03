Vestager er officielt kandidat til topposter i EU

BRUXELLES: Den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, er i spil til en af de store EU-poster, heriblandt posten som formand for EU-Kommissionen.

Det fortæller hun til Politiken.

- Jeg er en del af holdet, siger hun til avisen.

Modsat de øvrige europæiske partiorganisationer er Vestagers parti, Alde (Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa), imod idéen med spidskandidater.

Derfor stiller Alde med et hold og ikke bare med ét navn.

Margrethe Vestager, der siden 2014 har været kommissær på konkurrenceområdet, vil ikke kommentere sine muligheder for at få et af topjobbene i EU.

Men hun er af flere iagttagere ofte blevet kaldt kommissionens mest populære kommissær.

- Frem til valget skal jeg bidrage med at fortælle om, hvad vi har gjort i de seneste fem år.

- Jeg kommer nok ikke så meget rundt, jeg har stadig et fuldtidsjob at passe, men der bliver fælleseuropæiske diskussioner, hvor jeg kommer til at deltage, siger Margrethe Vestager til Politiken.

Den nuværende formand for EU-Kommissionen er luxembourgske Jean-Claude Juncker.

/ritzau/