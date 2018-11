Vestager: Slavelignende vilkår for filippinske chauffører skal stoppes

PADBORG: Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager udtaler sig nu for første gang om de op mod 200 filippinske chauffører, som har boet under usle og uhygiejniske forhold i Padborg og angiveligt arbejdet for helt ned til 15 kroner i timen.

Og hun lægger ikke fingrene imellem:

- At folk kommer fra anden ende af verden og arbejder under slavelignende vilkår er uden den værdighed, jeg tror enhver ville forvente. Det tager ens bekymringer til et helt nyt niveau, siger hun til Fagbladet 3F.

Margrethe Vestager peger også på, at vilkårene rammer de danske chauffører:

- Det er jo umuligt for andre at konkurrere mod denne type af helt uacceptable arbejdsforhold.

Ifølge Vestager er fri bevægelighed en god ting - men ikke for enhver pris:

- Det er godt, at man som borger i et europæisk land kan bevæge sig for at få et stykke arbejde. Men dårligt, hvis det går ud over nye kolleger, som man får i det land, hvor man arbejder. Det er ikke i orden, at man kan sidde i samme kø på motorvejen i hver sin lastbil med samme destination og samme last og ikke få samme løn for det.

Margrethe Vestager erkender, at de regler, EU har vedtaget på området, slet ikke er gode nok:

- Det har været meget svært at håndhæve lovgivningen. Den er blevet så kompleks, at myndighederne ikke har anet, hvad de skulle gøre og gribe i. Reglerne for cabotagekørsel har været alt for uklare. Det er helt uacceptabelt med letter box companies (postkassefirmaer, red.) som reelt ikke eksisterer, og med nomadechauffører, som bor i de lastbiler, de kører i.

Sidste år fremlagde hendes kommissær-kollega Violeta Bulc en “vejpakke”. Det er samling af lovforslag, som blandt andet skal gøre op med social dumping i transportbranchen.

- Vi er nødt til at komme videre på dette område med lovgivning, vi kan håndhæve, og som sikrer ordentlige vilkår for chaufførerne og ordentlige konkurrenceforhold mellem de forskellige grupper af arbejdstagere. For os (EU-Kommissionen, red.) er det meget vigtigt at få vedtaget, siger Margrethe Vestager.

Det går dog noget trægt med at få vejpakken i mål: EU-Parlamentet har indtil videre brugt halvandet år på ikke at blive enig med sig selv. Og senere skal transportministrene i Ministerrådet nikke ja til den nye lovgivning. Alt skal gerne være på plads, før der skal vælges nyt Parlament og ny Kommission næste forår.

Det østrigske formandskab forsøger sig for tiden med et kompromis. Men Vestager advarer mod at være alt for pragmatisk:

- Jeg er ked af, hvis kompromisforslaget forhindrer effektiv lovgivning. Det er vigtigt, at vi får regler, som alle landes myndigheder kan håndhæve. Problemet med kompromisser er, at det nogle gange får den effekt, at tingene bliver mudrede, fordi alle skal have lidt, siger hun.

At det overhovedet kan lade sig gøre for filippinere at arbejde i Europa til dumpingløn skyldes, at de europæiske lande i stor stil har fået mulighed for at åbne deres arbejdsmarkeder for blandt andet chauffører fra lande uden for EU.

- Hvis konsekvensen er, at man må nøjes med 15 kroner i timen, er der ikke i orden. Men hvis man får samme løn som kollegerne, og der er en reel mangel på arbejdskraft, er det noget helt andet. Det handler om at skærpe og klargøre lovgivningen. Det er ikke i orden, hvis et land giver arbejdstilladelser så let som ingenting, mens et andet er mere restriktiv. Vi skal have lige løn for lige arbejde, siger Margrethe Vestager.