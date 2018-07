Vesterhavsmarch leverer flot resultat

BLOKHUS: Vejrmæssige var der fine forhold, da den traditionsrige Vesterhavsmarch søndag fandt sted mellem Blokhus og Løkken.

Det er i år 44. gang, at man afvikler Vesterhavsmarchen, som Sct. Georgs-gilderne i Aalborg står bag.

Og der var smil hos Vesterhavsmarchens formand, Finn Bramsen:

- Vi er godt tilfredse. Vi har haft flere gående, og vi nærmer os godt 800 deltagere og et overskud på forhåbentlig lige godt 30.000 kroner. Det kommer ind fra de, der går og betaler for det - og det er så faktisk den mindste indtægt. Så er der også alle de sponsoraftaler, vi har - og reklamer og så videre, som vi har tegnet for cirka 40.000 kroner i år. Og det er det bedste i de seneste tre-fire år, fastslår Finn Bramsen.

I år er det bestemt, at overskuddet skal tilfalde fire forskellige foreninger: Den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsens "Lykkeliga" - "Skyggebørn" i Aalborg - KFUM Spejderne i Saltum - og et lejrprojekt for raske børn med psykisk syge søskende.

At kunne sende penge videre til foreningerne glæder Finn Bramsen.

- Det er vi jo helt stolte af, at vi kan give væk. Det er jo ikke fordi, at vi skal bruge dem til os. Det er fordi, at vi kan gøre en forskel for de foreninger, der nu får penge. Og i de sidste tre-fire år, der har det jo været foreninger, hvor det omhandlede børn - både raske børn og syge børn.

Deltagerne i Vesterhavsmarchen kunne gå distancer seks forskellige distancer. Den korteste var to kilometer, mens den længste var 28 kilometer.