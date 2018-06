Vesthimmerland kanøflet af Mariagerfjord og Rebild

HIMMERLAND: Vesthimmerland alene i Himmerland...

Sådan kunne det meget vel være endt ud, hvis ikke Vesthimmerlands borgmester Per Bach Laursen havde strakt våben og accepteret, at hovedsædet for en ny himmerlandsk uddannelsesinstitution kommer til at ligge i Hobro.

På et borgmestermøde mellem Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord var Per Bach Laursen trængt op i en krog og måtte - nødtvungent - acceptere, at hovedsædet for en ny himmerlandsk FGU-uddannelse ikke kommer til Aars.

Der bliver godt nok afdelinger i alle tre kommuner, men hovedsædet ryger til Hobro - sammen med tre-fire arbejdspladser.

Sådan lød forklaringen på torsdagens byrådsmøde i Vesthimmerland, da den konservative Pia Buus spurgte ind til sagen. Det skete, efter hun for nylig i NORDJYSKE Stiftstidende kunne læse, at hovedsædet skal til Hobro.

- Jeg blev ærlig talt noget rystet, og måtte læse artiklen et par gange. For vi havde ikke hørt, at borgmesteren havde tabt dén kamp, lød det fra Pia Buus, som havde fornemmet at der var udsigt til, at hovedsædet for den himmerlandske FGU-uddannelse sagtens kunne havne i Aars.

Kæmpet hårdt

- I sidste byrådsperiode blev der kæmpet hårdt for at få hovedsædet til Aars. Nu forærer borgmesteren det hele væk, lød det fra Pia Buus, der gav Per Bach Laursen karakteren "ikke bestået".

Per Bach Laursen lagde ikke skjul på, at han på borgmestermødet kæmpede, men hurtigt fornemmede, at løbet var kørt for Vesthimmerland i bestræbelserne på at få hovedkontoret.

- Mariagerfjord havde mulighed for at kigge mod Randers og lave et FGU-samarbejde dén vej - og Rebild kunne få til Aalborg. Dermed ville Vesthimmerland stå alene og vi missede muligheden for en "Himmerlands-klynge", ridsede Per Bach Laursen spillet op.

Han sagde samtidig, at Vesthimmerland havde mulighed for at gå med Thisted, Morsø og Jammerbugt, men her er det besluttet, at "moderkontoret" skal ligge på Mors.

- Det synes jeg ikke er interessant. Det vigtigste er at holde sammen på Himmerlands-klyngen, sagde han.

Socialdemokraten Rasmus Vetter konstaterede tørt, at i disse VM-tider, havde Per Bach Laursen tabt 2-1.

Det fik borgmesteren partifælle, Kurt Friis, til at konstatere, at det trods alt må være vigtigere, at der etableres en god FGU-uddannelse til gavn for eleverne.

Snart vores tur

Inden Per Bach Laursen lukkede punktet ned, benyttede han lejligheden til at gøre op, at Hobro også fik hovedkontor for politiet i Himmerland, mens Rebild er blevet hovedkontor for det samlede himmerlandske beredskab.

- Nu må vi kigge fremad, og jeg vil mene, at Vesthimmerland står med stærke kort, når det kommer til den nye mere centrale turiststruktur, sagde han.

Det fik Henrik Dalgård (K) til at sige, at hvis det ikke snart er Vesthimmerlands tur til at få noget, så må man droppe det himmerlandske samarbejde med Mariagerfjord og Rebild.

- Så kan det jo være lige meget, bedyrede han.