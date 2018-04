Vrede over skrotbiler: - Jeg forstår ikke, at vi skal leve med det svineri

AGGERSUND: - Vi kommer altså til at drøfte Kenneth Haastrups skrot og skrotbiler. De flyder jo ud over hele byen. Vi er så trætte af det. Der må og skal findes en løsning!

Sådan lyder det fra Thomas Skriver, der bor i Brogade 86 i Aggersund. Han er menigt medlem af borgerforeningen i Aggersund og ser frem til generalforsamlingen i foreningen torsdag 19. april i Aktivitetshuset i Aggersund.

Her har en række fremtrædende politikere fra Vesthimmerland - med den nye borgmester Per Bach Laursen (V) i spidsen - nemlig sagt ja til at stille op for at drøfte fremtiden for Aggersund og omegn.

Thomas Skriver har boet i Aggersund i snart 10 år og er godt harm over, at den omstridte autoforhandler, Kenneth Haastrup, på trods af en række sager og domme stadig har skrotbiler samt skidt og skrot placeret rundt omkring i byen. Det har han haft al den tid, Thomas Skriver har boet i byen.

Foto: Claus Søndberg

Thomas Skriver ser byens fremtid hænge uløseligt sammen med, at der bliver ryddet op i gader og stræder.

- Jeg fatter simpelthen ikke, at kommunen ikke kan se at komme det svineri til livs. Når man kommer fra syd eller fra nord, så er der skilte, der siger: Margueritrute på Borgergade.

- De stakkels cyklister, der kommer - og der kommer mange om sommeren - skal de så virkelig se på skrotbiler og skrot hele vejen. Og skal vi, spørger Thomas Skriver.

Udover borgmester Per Bach Laursen (V) møder næstformanden for teknisk udvalg, Kirsten Moesgaard fra Vesthimmerlandslisten, samt formanden for kultur og fritidsudvalget, Asger Andersen (S), også op.

Lige efter nytår skrev Thomas Skriver som privatperson rundt til medlemmerne af det nye byråd og beklagede sig over, at Kenneth Haastrup gennem mange år er gået langt over det Thomas Skriver kalder "den naboretlige tålegrænse".

- Som borger i Aggersund forstår jeg ikke, at vi skal leve med det svineri.

- Det forpester tilværelsen for os, siger Thomas Skriver, der har opfordret politikerne til at køre en tur gennem byen for at se, hvordan det står til.

Han frygter for, at Aggersundborgerne står med usælgelige huse.

- Jeg tror desværre, vi er stavnsbundne, indtil Kenneth Haastrup får ryddet op, siger han.

Foto: Claus Søndberg