- Svært at komme igen efter det her

AARS: - Hvad pokker skal vi dog hitte på næste år for at overgå det her?

Trekløveret Jørgen Justesen, Jørgen Sørensen og Jørn Larsen, der gennem 35 år har sørget for at handelsstandsforeningen i Aars kan sætte et juletræ op på Kirketorvet i Kimbrerbyen i december måned, står næste jul overfor noget af en opgave.

I hvert fald hvis de skal forsøge at tiltrække samme opmærksomhed omkring træet og byen som tilfældet har været i år.

Aldrig nogensinde har de tre oplevet så stor interesse for Kirketorvets juletræ, efter de forrige weekend valgte at fælde et Omorikagrantræ og sætte træet op på torvet.

Træet blev på facebook først udråbt til landets grimmeste juletræ, og havnede i aviser og på TV - både herhjemme og i udlandet. Det blev krævet fjernet, men efter et par dage vendte stemningen 180 grader. Alle kastede deres kærlighed på "den grimme ælling".

Et grimmere træ?

Og det hele kulminerede i går, da 350 børnehavebørn fra Aars forsøgte at hjælpe de tre uheldige helte med at få gjort træet til en smuk svane.

Om missionen lykkedes, må man selv tage til Aars for at vurdere. Smag og behag er jo som bekendt temmelig individuel.

Men tilbage står de tre "juletræs-hentere" og funderer over, hvordan Aars i 2018 skal forsøge at score samme PR på juletræet.

- Ja, hvem ved - måske vi skal forsøge at finde et grimmere træ, lød det grinende Jørgen Sørensen, der er tidligere gartner og i spidsen for handelstandsforeningens juletræsudvalg.

Han er godt klar over, at opgaven bliver næsten umulig. Det indrømmede han, da han stod på sammen med Jørgen Justesen og kiggede på de mange børn som hængte hjemmelavet julepynt på træet, mens kameraerne snurrede.

Julepynten har børnene selv lavet i dagene op til i børnehaverne i Aars.

- Det er jo fuldstændig ubetalelig reklame, Aars og handelsstandsforeningen har fået ud af det i år, lød det fra Jørgen Justesen, der sammen med Jørgen Sørensen kunne se journalister og fotografer fra det ganske land nærmest falde oveni hinanden for at få historien om juletræet fra Aars med hjem.

- Efter det her, så tror jeg under alle omstændigheder, vi får genvalg som dem der skal fælde juletræet næste år.