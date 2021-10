1,2 kilo narko udløser behandlingsdom

AALBORG:En 33-årig mand blev onsdag dømt for at have haft betydelige mængder narko på sin bopæl i Aalestrup.

Politiet fandt ikke mindre end knap 1,2 kilo amfetamin hos den 33-årige i maj - det var blot nogle måneder efter at politiet havde fundet 50 gram hos manden.

Den 33-årige erkendte besiddelsen af narkoen, men han nægtede, at de 1,2 kilo amfetamin var hans.

Han forklarede i stedet, at det blot var noget, han opbevarede for nogle andre, og dermed afviste han altså, at han havde narkoen for at sælge det videre.

Udover narkobesiddelse blev den 33-årige også dømt for fem tilfælde af hæleri og et enkelt tyveri.

Narkobesiddelsen udløste en behandlingsdom på ubestemt tid på en retspsykiatrisk afdeling.

Han modtog dommen.