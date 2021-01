100 bigballer halm går op i røg på landejendom

AARS:Nordjyllands Beredskab rykkede torsdag eftermiddag ud til en brand på en landejendom på Løgstørvej ved Aars, hvor der var gået ild i 100 bigballer i en lade.

Ud over bigballerne - og temmelig meget mere kritisk - så var der også en dieseltank og et stort oplag af gødning i den samme lade. Diesel og gødning kan blive blandet sammen til noget, der under de rette - eller måske snarere forkerte - omstændigheder kan eksplodere, så brandfolkene havde travlt med at holde flammerne væk fra den del af laden.

Foto: Jan H. Pedersen

- Vi sikrede selvfølgelig den her gødning og dieseltanken - halmen ligger fortrinsvis i den ene side, og det får stille og roligt lov til at brænde ud, siger indsatsleder Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab.

Selv om der er kontrol over ilden nu, så bliver beredskabet på stedet med en brandvagt til ud på natten for at sikre sig, at branden ikke blusser op igen og kan true den del af laden, som gødningen ligger i.

Politiets teknikere skal senere undersøge brandstedet for at forsøge at finde ud af, hvad der har forårsaget branden.