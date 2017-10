12 års arbejde er slut: Lendrup Strand er klar til en storm

LENDRUP: Beboerforeningen i Lendrup kan nu føle sig ekstra sikre, før efterår og vinters storme og skybrud for alvor melder sig.

Fredag fik foreningens nystiftede digelag overrakt et vandsikringssystem med elektroniske pumper af Vesthimmerlands Kommune.

Området er nu helt sikret mod en 200-års hændelse, som det kaldes, når vandet stiger op til 2,10 meter over daglige vande.

Samtidig er 12 års arbejde med højvandssikring af området nu endelig afsluttet.

Sommerhusene i Lendrup var et af flere hårdt ramte områder efter en stormflod i 2005 og igen to år senere. Men først sidste år lykkedes det at få lavet et dige med hæve-sænke skot, så beboerne selv kunne lukke Limfjorden ude.

Med det nye pumpesystem, der blev indviet fredag, er områdets sommerhuse nu også sikret i tilfælde, hvor der er højvande i fjorden, og vand stemmer op fra bækken.

Der er skabt en sø til overløb, og samtidig modtager medlemmerne af det lokale digelag en advarsel på SMS, når vandet stiger til 1,10 meter og igen ved 1,30 meter.

Herefter kan de pumpe vandet ud i svajebassinet.

Det er medlemmerne af beboerforeningen selv, der har betalt for dige og pumpesystem. I alt løber det op i rundt regnet to millioner kroner.

- Vi kunne have ventet på at, staten og kommunen gik i gang med at kystsikre. Men så kunne vi have ventet længe. Det er kanonflot, at beboerne selv har taget initiativ. Vi er super glade for resultatet, og vi kan allerede se betydningen af det, sagde formand for det nyvalgte digelag, Frode Sønderstrup, da teamleder i Vesthimmerlands Kommune Carsten Agesen havde demonstreret og overrakt projektet til beboerne.