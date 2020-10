13-årig dreng efterlyses: Politiet har brug for hjælp

LØGSTØR:Nordjyllands Politi har først på aftenen lørdag udsendt en efterlysning af en 13-årig dreng.

Han er gået fra et behandlingscenter på Vindblæsvej i Løgstør by, oplyser vagtchef Torben Larsen.

Politiet vil meget gerne høre fra folk, der måtte have set drengen eller har oplysninger om, hvor han kan befinde sig.

Drengen er cirka 190 centimeter høj og kraftig af bygning. Han er iført grøn dunjakke, sort hættetrøje, sorte bukser samt en lyserød kasket.

- Drengen er ikke umiddelbart i stand til at klare sig selv, hvorfor vi gerne vil have hjælp til at finde ham, siger Torben Larsen.

Oplysninger til politiet kan gives på telefon 1-1-4.