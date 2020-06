15 involveret i masseslagsmål i Aars

AARS:Politiets jurister vurderer fredag formiddag, om en 25-årig mand fra Aars-området skal stilles for en dommer i et grundlovsforhør, efter et større masseslagsmål med omkring 15 involverede personer torsdag aften i anlægget i Aars.

Her røg to grupper i totterne på hinanden - en gruppe bestående af lokale unge og en gruppe bestående af ”folk udefra men med tilknytning til Aars-området”, som politiassistent Ulrik Terp fra politiet i Himmerland beskriver episoden.

Politiet formoder, at den 25-årige, der er anholdt, har stukket med en kniv og tilført ”mindre skader” på en anden deltager i masseslagsmålet.

- Ingen af deltagerne i slagsmålet fik alvorlige skader, siger Ulrik Terp, der - af hensyn til politiets videre efterforskning - ikke vil sige mere.

- Jeg kan kun sige, at vi har den 25-årige i vores varetægt, og at det i løbet af dagen bliver vurderet på, om han skal stilles foran en dommer - og samtidig efterforsker vi videre i sagen. Men det er et større efterforskningsarbejde, som kommer til at tage et stykke tid, siger han.

En time før slagsmålet var politiet kaldt til anlægget første gang, fordi en ung mand stod og tissede i det fri.