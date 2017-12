16-årig dømt for brand i tidligere svømmehal

RANUM: En 16-årig dreng er blevet idømt et års betinget fængsel for at have startet en brand, der raserede en nedlagt svømmehal i Ranum.

To kammerater på 16 og 17 år var medtiltalt i sagen for medvirken til brandstiftelse, men de blev begge frifundet. Det oplyser anklager Thomas Mikkelsen.

Branden i den tidligere svømmehal, som nu benyttes af Ranum Efterskole, opstod 29. januar omkring klokken 20.30. Branden var så voldsom, at det tog 20 brandfolk hele natte at slukke branden. Der skete skader for mindst 1,5 millioner kroner.

Satte ild til halmballe

De tre kammerater havde skaffet sig adgang til den nedlagte svømmehal, som tilsyneladende var et sted, hvor unge opholdte sig.

I Retten i Aalborg erkendte den 16-årige, der på gerningstidspunktet var 15 år, at han havde sat ild til en halmballe ved bygningen. Men han forklarede også, at han ikke havde regnet med, at det ville gå så galt, som det gjorde, fortæller Thomas Mikkelsen.

Den 16-årige forklarede også, at han sammen med sine to kammerater forsøgte at slukket branden, da det gik op for dem, at det var ved at gå galt. Det mislykkedes og de forlod herefter stedet, uden at ringe 112, fortæller anklageren.

De tre drenge blev også først anholdt nogle dage efter branden.

Ikke medvirken

De to andre kammerater forklarede i retten, at de ikke vidste, at den 16-årige ville tænde ild til halmballen, og retten fandt det derfor ikke bevist, at de havde medvirket til brandstiftelsen.

I strafudmålingen lagde retten vægt på den 16-åriges unge alder samt gode personlige forhold som en formildende omstændighed, oplyser anklageren.

Den 16-årige modtog dommen.