17-årig mand blev seksuelt misbrugt i en grøft under en klubfest

VESTHIMMERLAND:En klubfest i en by i Vesthimmerland endte som et mareridt for en 17-årig ung mand, der blev seksuelt misbrugt i en grøft af en 45-årig mand.

Det seksuelle overgreb fandt sted i oktober sidste år, og nu er den 45-årige blev idømt otte måneders fængsel for overgrebet.

Det oplyser anklager Mathias Andersen.

Skubbet ned i grøft

Den 45-årige og den 17-årige kendte ikke hinanden i forvejen, men deltog begge i klubfesten. På et tidspunkt havde en kvindelig festdeltager forladt festen, og de to mænd gik sammen ud for at lede efter hende.

Og det var her, den 17-årige blev skubbet ned i en grøft, hvor den 45-årige tvang ham til andet seksuelt forhold end samleje.

Efter overgrebet gik begge mænd igen tilbage til festen, og her har flere vidner i Retten i Aalborg forklaret, at den 17-årige virkede rystet. Men det var først da den unge mand kom hjem, at han fortalte, hvad der var sket, fortæller Mathias Andersen.

Dømt: Det pure opspind

I retten nægtede den 45-årige sig skyldig og mente, at anklagerne mod ham var det pure opspind.

I stedet forklarede han, at de to mænd var stoppet op for at tisse, og at de begge to faldt ned i grøften, hvilket forklarede, at de vendte tilbage til festen med vådt og beskidt tøj, fortæller Mathias Andersen.

Den forklaring troede retten dog ikke på, og lagde i stedet vægt på den 17-åriges egen forklaring samt vidnernes forklaring om, at den unge mand ikke havde været sig selv bagefter.

Den 45-årige ankede dommen på stedet.