17-årig mand truet på livet - fik kniv presset mod struben

AARS:Mand, 35 til 45 år, 190-200 centimeter høj, kraftig af bygning, lys hud og fuldskæg - samt store firkantede guldøreringe i ørerne.

Sådan lyder politiets signalement af den mand, der i weekenden truede en 17-årig ung mand på livet med en kniv i en gyde i Aars.

Sammen med to kammerater gik den unge mand natten mellem fredag og lørdag fra området omkring Aars Skole gennem gyden ved Café 89 og Tøjeksperten.

Her stod to engelsktalende mænd, der henvendte sig. Den ene sagde på engelsk ”har du et problem?” og trak en kniv, som han satte for struben af den 17-årige. Den 17-årige skyndte sig dog at træde et skridt tilbage og slap dermed væk fra gerningsmanden.

Episoden fandt sted natten mellem fredag og lørdag klokken 00.50

Ifølge politikommissær Preben Møller fra Nordjyllands Politi, så har politiet efterfølgende været på gerningsstedet i bestræbelserne på at finde yderligere spor at gå efter, men det er ikke lykkedes at finde noget.

Derfor håber man på, at frigivelsen af signalementet kan være med til, at politiet kan frem til gerningsmanden.