18-årig overså vigepligt - og 17-årig på scooter

AARS:Torsdag eftermiddag kl. 15.34 overså en 18-årig bilist både sin ubetingede vigepligt og en 17-årig ung mand på en scooter, da han kørte fra Nordvestvej og ud på Vestre Boulevard i Aars.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi

Den 17-årige unge mand kørte direkte ind i førersiden på den 18-åriges bil.

Uheldet får konsekvenser for begge.

Mens den 17-årige er kørt på hospitalet med et muligt åbent lårbensbrud, så kan den 18-årige unge mand se frem til at miste sit kørekort.

Under normale omstændigheder koster en overtrædelse af ubetinget vigepligt et klip i kørekortet samt en bøde på 2000 kr. Men hvis overtrædelsen samtidig er skyld i et færdselsuheld, er prisen en ubetinget frakendelse af kørekortet.